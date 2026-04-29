Kesempatan lolos ke Piala Dunia terancam: Paris Saint-Germain kehilangan pemain berikutnya setelah Hakimi

Menyusul Achraf Hakimi, Lucas Chevalier juga harus absen untuk sementara waktu. Kiper Paris Saint-Germain ini mengalami cedera pada paha kanannya saat latihan pada Rabu dan terancam absen di Piala Dunia, menurut laporan RMC Sport.

Chevalier sudah berbulan-bulan menjadi pilihan kedua di PSG, di mana pelatih Luis Enrique lebih memilih Matvey Safonov. Pada Selasa lalu, dalam semifinal Liga Champions melawan Bayern München, Chevalier pun harus puas dengan peran sebagai cadangan.

Sehari kemudian, cedera menimpa pemain yang didatangkan musim panas lalu saat latihan. PSG mengumumkan bahwa Chevalier akan menjalani perawatan pada paha kanannya dalam beberapa minggu ke depan. RMC Sport bahkan lebih jauh lagi dengan menyatakan bahwa sisa musim ini sudah tidak mungkin dilaluinya.

Akibat cedera ini, partisipasinya di Piala Dunia terancam serius. Kiper yang dibeli seharga 50 juta euro dari Lille OSC musim panas lalu ini, meski kurang ritme, tetap masuk dalam skuad Prancis selama periode pertandingan internasional terakhir.

Chevalier memulai musim ini sebagai pemain inti di PSG, di mana ia diharapkan dapat menggantikan Gianluigi Donnarumma yang pindah ke Manchester City. Namun, pemain Prancis berusia 24 tahun ini tampil mengecewakan dan kehilangan posisinya sebagai pemain inti pada bulan Januari.

Kini menjadi pertanyaan besar apakah Chevalier akan pulih tepat waktu untuk Piala Dunia, dan apakah pelatih nasional Didier Deschamps masih akan menganggapnya sebagai salah satu dari tiga kiper dalam skuad Piala Dunia. Berita ini muncul tak lama setelah kiper LAFC, Hugo Lloris (39), menyatakan keinginannya untuk ikut serta sebagai kiper ketiga.

Segala hal mengindikasikan bahwa bintang AC Milan, Mike Maignan, akan menjadi penjaga gawang timnas Prancis pada musim panas mendatang. Brice Samba dari Stade Rennes juga memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam skuad. Selain Lloris, Guillaume Restes (Toulouse) dan Alphonso Areola (West Ham United) juga bisa berharap berkat kabar buruk yang menimpa Chevalier.