Kesempatan kedua bagi bintang Real Madrid... Mourinho memberi "nafas kehidupan" pada kesepakatan senilai 58 juta

Pemain Real Madrid ini mendapat kesempatan kedua untuk menyelamatkan kariernya bersama tim "Los Blancos" pada musim depan, setelah mendapat kritik tajam pada musim lalu.

Penunjukan pelatih asal Portugal, José Mourinho, untuk memimpin Real Madrid pada musim baru ini, menjadi angin segar bagi pemain yang mengalami masa-masa sulit dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut surat kabar "AS", Dean Hooysen akan memulai musim keduanya sebagai pemain di Real Madrid, di mana musim pertamanya sangat naik-turun; pada awalnya ia memukau para penggemar Madrid, namun kemudian kehilangan kepercayaan mereka serta posisinya sebagai pemain inti dalam skuad.

Setelah kecewa karena tidak dipanggil ke Piala Dunia, ia sangat membutuhkan untuk kembali ke performa terbaiknya. Oleh karena itu, kedatangan pelatih asal Portugal, José Mourinho, menjadi peluang baru baginya untuk membuktikan kemampuannya memimpin lini pertahanan.

Klub telah menginvestasikan dana besar padanya setahun yang lalu, dengan mengeluarkan 58 juta euro untuk mendatangkan bek tengah masa depan Spanyol tersebut. Di Piala Dunia Antarklub, ia mulai bersinar di bawah asuhan Xabi Alonso, dan mengamankan posisi starter dalam susunan pemain.

Kegembiraan para penggemar Real Madrid sangat besar, karena di usia yang baru 20 tahun, ia bermain layaknya pemain berpengalaman, di posisi di mana pengalaman sangatlah penting.

Lambat laun, kesalahan-kesalahan yang dilakukannya membuatnya kehilangan kepercayaan diri, dan momen terburuknya terjadi pada pekan ke-24 La Liga, ketika ia menyebabkan penalti yang tidak perlu melawan Real Sociedad, yang memicu kecaman dari para suporter.

Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah pertandingan itu; ia mulai mengurangi risiko. Umpan-umpan terburu-burunya, ketakutannya akan kartu merah, dan kehilangan kendali atas bola, semuanya memicu ketidakpuasan penonton di Stadion Santiago Bernabéu setiap kali ia menyentuh bola.

Meskipun demikian, penerapannya terhadap gaya bermain yang lebih hati-hati membantu memulihkan kepercayaan dirinya secara bertahap. Dalam pertandingan melawan Manchester City, ia kembali menampilkan performa yang luar biasa, dengan menyelesaikan 86 dari 90 umpan (dengan akurasi 96%). Kemudian ia kembali bersinar dalam derby liga di Stadion Santiago Bernabéu, di mana ia menjadi pemain tuan rumah dengan jumlah umpan dan penguasaan bola terbanyak. Meskipun ia tidak menampilkan performa yang luar biasa, ia tetap mempertahankan level permainan yang baik sepanjang periode akhir musim.

Meskipun penampilannya membaik, apa yang sudah diperkirakan pun terjadi. Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, memutuskan untuk memilih empat bek lain untuk Piala Dunia.

Keputusan ini menjadi preseden bersejarah, karena tim nasional Spanyol belum pernah berpartisipasi dalam turnamen tersebut tanpa satu pun pemain dari Real Madrid. Huisen merasa kecewa, lalu ia pergi berlibur, menikmati promosi Malaga (tim yang ia dukung dengan antusias), dan mempersiapkan diri secara fisik untuk musim baru.

Setelah itu, ia akan kembali ke Valdebebas, di mana ia akan bersaing dengan pesaing barunya untuk posisi bek tengah, Konaté, dan bertemu kembali dengan Mourinho.

Keduanya pernah bekerja sama di Roma, di mana pemain internasional Spanyol itu tampil dalam 14 pertandingan, sehingga ia memiliki keunggulan karena sudah memahami gaya kepelatihan sang pelatih asal Portugal.

Musim ini akan menjadi penentu bagi masa depan pemain kelahiran Amsterdam tersebut; ia menyadari bahwa kini saatnya membuktikan kesiapannya untuk memimpin lini pertahanan Real Madrid.