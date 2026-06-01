Georginio Wijnaldum akan hengkang secara permanen dari Al-Ettifaq pada musim panas ini. Kontraknya yang akan berakhir tidak akan diperpanjang, sehingga pemain yang telah 96 kali membela tim nasional Belanda ini dapat mencari tantangan baru.

Pada musim panas 2023, Wijnaldum secara mengejutkan pindah ke Timur Tengah dengan nilai transfer 8 juta euro. Namun, petualangan ini sama sekali tidak bisa disebut gagal: gelandang ini telah bermain dalam total 101 pertandingan, di mana ia mencetak 38 gol.

Namun, masa baktinya di Al-Ettifaq kini telah berakhir. Alasannya cukup menarik: menurut jurnalis Ben Jacobs, klub tidak memiliki dana untuk menawarkan kontrak baru kepada Wijnaldum.

Di saluran resmi Al-Ettifaq, Wijnaldum diberi ucapan terima kasih atas jasanya. “Bab ini berakhir, tapi legenda akan abadi. Terima kasih, Gini,” demikian tertulis.

Di mana masa depan Wijnaldum yang kini berusia 35 tahun akan berlabuh, masih belum diketahui. Sky Sports baru-baru ini melaporkan bahwa pemain asal Belanda itu berencana kembali ke Premier League, sementara Wijnaldum sendiri dalam sebuah wawancara di ESPN sebelumnya menyatakan bahwa pintu ke Eredivisie tetap terbuka.

“Paris Saint-Germain saat itu meminta sepuluh juta euro ditambah gajiku. Itu tidak mungkin terwujud,” kata Wijnaldum, merujuk antara lain pada klub lamanya PSV dan Feyenoord.

“Tentu saja itu mungkin jika saya bersedia mengorbankan banyak hal, tapi saya tidak mau. Jadi, saya harus membuat pilihan lain.”