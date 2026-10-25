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Pelatih kepala Inter Milan Cristian Chivu memberikan debut bersama Inter kepada rekrutan musim panas Ivan Provedel dalam laga Serie A melawan Fiorentina pada Minggu. Chivu juga menurunkan gelandang veteran Henrikh Mkhitaryan sejak awal di San Siro saat Inter berupaya mengimbangi laju pemuncak klasemen Lazio.

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Provedel jalani debut bersama Inter saat menghadapi Fiorentina

Pelatih kepala Inter Milan, Cristian Chivu, membuat perubahan penting di posisi penjaga gawang dengan memberikan debut bersama Inter kepada kiper pelapis Ivan Provedel saat menghadapi Fiorentina di San Siro. Provedel bergabung dengan Inter dari Lazio pada Juli 2026 dengan kontrak tiga tahun.

Kiper berusia 32 tahun itu menggantikan Josep Martinez asal Spanyol, yang selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan Inter sejauh musim ini.

Inter membutuhkan kemenangan dalam laga hari Minggu untuk menyamai perolehan poin Lazio di puncak klasemen Serie A.

Chivu puji Provedel setelah kelahiran anaknya

Berbicara kepada DAZNsebelum pertandingan, Chivu mengungkapkan bahwa Provedel mendapat tempat sebagai starter berkat ketekunannya dalam latihan, setelah pekan yang istimewa bagi keluarganya. “Provedel pantas menjadi starter setelah pekan ini, ketika anaknya juga lahir, serta berkat kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir, termasuk dalam mendukung Pepo,” kata Chivu.

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“Mulai sekarang hingga akhir musim, dia akan membantu kami melakukan rotasi.”

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“Ini pertandingan yang sulit. Fiorentina adalah tim yang dilatih dengan baik... Kami tidak bisa memilih; kami harus mengerahkan segala yang kami punya di lapangan,” tambah pelatih asal Rumania itu.

Mkhitaryan diganjar tempat sebagai starter setelah tampil menentukan di Liga Champions

Selain memberikan debut kepada Provedel, Chivu menurunkan gelandang kreatif berpengalaman Henrikh Mkhitaryan sebagai starter di lini tengah setelah peran pentingnya dalam kemenangan 1-0 atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions pada Rabu. Mkhitaryan memberikan assist untuk Carlos Augusto saat Inter bermain dengan sepuluh pemain.

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Chivu menepis pertanyaan mengenai usia pemain asal Armenia itu ketika menjelaskan keputusannya memasangkan Mkhitaryan dengan Nicolò Barella dan Hakan Calhanoglu.

“Saya tidak melihat kartu identitas, ataupun siapa yang lahir lebih dulu atau belakangan,” kata Chivu. “Dalam beberapa penampilan terakhirnya, dia memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak kami miliki, dan dia pantas menjadi starter.”

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Inter berupaya terus menekan Lazio

Pertandingan ini menjadi tonggak penting bagi Provedel, yang pernah mencetak gol penyeimbang dramatis dari permainan terbuka melawan Atletico Madrid di Liga Champions saat membela Lazio pada 2023.

Tim asuhan Chivu mengincar tiga poin di kandang untuk memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen.

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Inter menjamu Fiorentina di San Siro sebelum mengalihkan fokus ke pertandingan-pertandingan Serie A berikutnya.