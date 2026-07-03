Kesempatan baru bagi Noa Lang? Napoli memperkenalkan pemenang Scudetto enam kali sebagai pelatih

Napoli telah menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih barunya. Pelatih berusia 58 tahun ini telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029 dan sebelumnya pernah melatih Juventus dan AC Milan.

Allegri dipecat oleh manajemen Milan pada bulan Mei tahun ini. Pelatih asal Italia itu dianggap bertanggung jawab atas akhir musim yang dramatis. I Rossoneri kalah dari Cagliari pada pertandingan terakhir Serie A dan akibatnya, tiket ke fase grup Liga Champions pun sirna seketika.

Di Napoli, Allegri akan menggantikan Antonio Conte, yang memutuskan untuk hengkang pada bulan Juni. Allegri menghadapi tantangan besar, mengingat klub ini berhasil meraih Scudetto pada tahun 2025.

Namun, Napoli gagal mempertahankan gelar juara nasional. Tim ini finis di posisi kedua di Serie A, tertinggal sebelas poin dari juara Inter.

Di Napoli, ada dua pemain asal Belanda yang terikat kontrak, yaitu Sam Beukema dan Noa Lang. Pemain yang terakhir ini pindah dari PSV ke Napoli pada musim panas 2025, namun tidak memiliki hubungan yang baik dengan Conte. Pemain timnas Belanda tersebut memilih untuk dipinjamkan ke Galatasaray pada paruh kedua musim tersebut.

Kemungkinan besar ia akan mendapat kesempatan baru di Napoli di bawah asuhan Allegri. Pelatih asal Italia ini memiliki catatan prestasi yang mengesankan. Ia memenangkan gelar liga bersama AC Milan pada 2012, dan kemudian lima kali berturut-turut bersama Juventus dari 2015 hingga 2019.