Pertandingan antara Trabzonspor dan tamunya dari Jerman, Freiburg, berakhir dengan kekalahan tuan rumah, dalam rangkaian pekan ketiga fase liga pada turnamen UEFA Conference League di Stadion Papara Park.

Tim Jerman itu memastikan kemenangan lewat gol cepat pada menit ke-14, yang berawal dari sambaran di dalam kotak penalti melalui Lukas Kübler, setelah upaya penyelamatan yang tidak sempurna dari kiper Onana.

Trabzonspor berusaha bangkit sepanjang laga, dan peluang paling berbahayanya datang melalui pemain Mesir Mohamed Salah yang mengolah bola silang dengan dadanya lalu melepaskan tembakan di atas mistar gawang, selain itu ia juga mengeksekusi tendangan bebas yang dihalau pagar betis, serta menampilkan sentuhan-sentuhan teknis lewat pergerakan dan umpan-umpannya.

Para pemain Trabzonspor menuntut penalti setelah dorongan yang diterima penyerang asal Nigeria Onuachu di dalam kotak penalti, tetapi wasit memerintahkan permainan terus berlanjut.

Pada babak kedua, Trabzonspor mengandalkan bola-bola atas ke arah Onuachu dan para bek yang naik membantu serangan demi mencari gol penyama kedudukan, namun tanpa hasil. Sebaliknya, Freiburg berbahaya lewat serangan balik dan bola-bola mati, serta nyaris menggandakan skor di beberapa kesempatan.

Pertandingan ini menyaksikan momen peluang paling berbahaya bagi Trabzonspor, ketika pemain Mesir Mohamed Salah menyia-nyiakan gol yang sudah di depan mata dari atas garis gawang pada menit ke-60, setelah bola sampai kepadanya dari sepak pojok saat ia berada di depan jala, tetapi ia justru secara aneh menempatkannya ke tangan kiper tim Jerman itu, hingga gol penyeimbang pun melayang di tengah kekecewaan besar di tribune.

Meski kalah, Trabzonspor tetap mempertahankan posisinya di zona lolos langsung ke babak 16 besar, menempati peringkat kedelapan dengan 6 poin dari 3 pertandingan, hanya kalah selisih gol dari Monaco yang memuncaki klasemen mini, dan sama poin dengan Freiburg yang juga menambah pundi-pundi menjadi 6 poin.

Pada pertandingan lain, hasil imbang positif 1-1 menutup laga antara Atalanta dan tamunya dari Kazakhstan, Kairat Almaty, di mana tim tamu membuka keunggulan melalui Marc Jurado pada menit ke-53, lalu Atalanta menyamakan kedudukan lewat gol yang terlambat dicetak oleh Nikola Krstović (82).

Tim Red Star Belgrade berbalik mengatasi tamunya Inter d'Escaldes, meraih kemenangan telat dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang diwarnai dua kartu merah, masing-masing satu untuk tiap tim.

Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui Arellano, sebelum Vladimir Lučić menyamakan kedudukan bagi Red Star, kemudian Yuta Nakayama mencuri gol kemenangan yang mematikan di masa tambahan waktu.

Dalam pekan yang sama, Ajax menghajar tuan rumah Midtjylland dari Denmark dengan skor telak 6-1; di mana pemain Nigeria Tolu Arokodare membuka keunggulan secara cepat untuk Ajax dan menambahkan gol kedua untuknya, sebelum Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloukh, dan Marcos Leonardo memperlebar jarak, sementara Friday Etim mencetak satu-satunya gol penyelamat muka bagi Midtjylland.