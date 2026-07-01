Kesalahpahaman... Deschamps secara keliru mengganti seorang pemain saat melawan Swedia!

Sebuah laporan media Prancis mengungkapkan bahwa pergantian Lucas Dini dalam kemenangan timnas Prancis atas Swedia dengan skor 3-0, pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, bukanlah karena cedera, melainkan akibat kesalahpahaman dengan staf pelatih yang dipimpin oleh Didier Deschamps.

Dini tampil sebagai starter di posisi bek kiri, sebelum meninggalkan lapangan pada menit ke-77, digantikan oleh Theo Hernández. Aksi tersebut membuat banyak orang mengira bahwa pemain Aston Villa itu mengalami masalah fisik.

Menurut jaringan RMC Prancis, Dini memang mengalami benturan selama pertandingan dan memberi isyarat kepada tim medis, namun ia tidak meminta untuk diganti, melainkan hanya ingin minum air karena suhu yang tinggi. Sayangnya, isyarat tersebut disalahartikan sebagai permintaan untuk keluar lapangan, sehingga staf pelatih memutuskan untuk melakukan pergantian.

Meskipun terjadi insiden tersebut, hal itu tidak memengaruhi suasana timnas Prancis, yang terus mendominasi hingga akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 3-0, sehingga akan bertanding melawan Paraguay di babak 16 besar, Minggu pagi mendatang, di kota Philadelphia.

Dini berbicara mengenai pertandingan mendatang dalam wawancara dengan jaringan M6, sambil memperingatkan tentang kekuatan tim nasional Paraguay, dan berkata: “Mereka adalah tim yang gigih, memiliki pertahanan yang sangat baik, dan unggul dalam duel-duel fisik.”

Ia menambahkan: “Suasana di lapangan memang agak panas, tapi bisa menutup pertandingan dengan kemenangan 3-0 sungguh luar biasa.”

Bek sayap Prancis itu memuji rekan-rekannya di lini depan, seraya mengatakan: “Sungguh luar biasa memiliki para pemain ini di depan kami. Kami hanya perlu memberi mereka ruang yang memungkinkan mereka bermain dan membuat perbedaan. Setiap pemain memiliki perannya masing-masing dalam tim, dan ketika semua orang bekerja sama seperti ini, permainan menjadi sangat menyenangkan.”

Dini menutup pernyataannya dengan menekankan kekuatan semangat kebersamaan di dalam tim nasional Prancis, sambil berkata: “Kami selalu saling mendorong untuk memberikan yang terbaik, dan kami semua tahu tujuan yang kami kejar. Bermain bersama kelompok ini sangat menyenangkan, dan sekarang kami akan mulai fokus menghadapi Paraguay. Selain itu, para pemain lini depan kami juga memberikan kontribusi besar dalam pertahanan.”