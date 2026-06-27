Kesalahan yang mengakhiri mimpi... Moslera mengungkap keputusannya yang mengejutkan di jeda babak pertandingan Spanyol

Fernando Muslera, kiper tim nasional Uruguay, kejutan besar setelah negaranya tersingkir secara mengejutkan dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, dengan mengakui bahwa dialah yang meminta untuk diganti pada jeda babak pertama pertandingan melawan Spanyol, yang berakhir dengan kekalahan "La Celeste" 1-0 akibat kesalahannya yang fatal, sehingga memupus impian negaranya untuk melaju ke babak gugur.

Kiper veteran itu tidak menghindar dari wawancara dengan media di zona campuran setelah malam yang berat yang menimpakan beban kegagalan tersebut padanya. Sambil menangis, ia mengatakan seperti yang dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”: “Saya tidak pernah menjadi orang yang bersembunyi, dan saya selalu terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan akan merasakan semua rasa sakit ini karena sepak bola, terutama setelah semua kerja keras, kelelahan, dan persiapan yang saya lakukan untuk berada dalam kondisi prima.”

Muslera menambahkan bahwa ia segera menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan setim dan para pendukung: “Saya telah meminta maaf kepada rekan-rekan setim di ruang ganti segera setelah pertandingan berakhir, dan kini saya meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Uruguay, meskipun saya sadar bahwa permintaan maaf saja tidak akan cukup.” Ia mengakhiri pembicaraannya tentang kepahitan posisi penjaga gawang dengan mengatakan: “Posisi ini memang selalu seperti itu; terkadang memberi Anda banyak hal, dan terkadang merampas segalanya dari Anda.”

Sementara itu, pelatih timnas Uruguay, Marcelo Bielsa, menegaskan dalam konferensi pers bahwa penggantian Muslera bukanlah keputusan taktis, melainkan atas permintaan pribadi sang kiper yang mengalami kelelahan mental setelah kebobolan gol; Bielsa berkata singkat: “Muslera-lah yang meminta diganti saat jeda, dan saya memutuskan untuk menghormati keinginannya.”

Pelatih veteran asal Argentina itu, yang secara resmi mengumumkan berakhirnya kariernya bersama Uruguay, memikul tanggung jawab penuh atas kegagalan di Piala Dunia ini dengan mengatakan: “Kegagalan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab staf teknis saya. Wartawan dan suporter ingin menyalahkan saya, dan itulah satu-satunya hal yang benar yang harus saya lakukan.” Bielsa menambahkan dalam pernyataannya yang mencerminkan warisannya: “Kami bermain untuk meraih 7 poin di grup ini, tetapi kami hanya mendapatkan 2 poin, dan masa jabatan saya di sini akan dikenang sebagai masa yang tidak meninggalkan apa pun bagi sepak bola Uruguay.”

Perlu dicatat bahwa Grup 8 menyaksikan lolosnya tim nasional Cape Verde secara bersejarah di posisi kedua di belakang Spanyol yang memuncaki klasemen, sementara Uruguay dan Arab Saudi berada di posisi terbawah klasemen dan tersingkir dari Piala Dunia dengan cara yang menyakitkan.