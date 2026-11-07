Pelatih Tottenham, Roberto De Zerbi, menunjukkan kemarahan yang luar biasa setelah bek Leeds United, Jayden Bogle, lolos dari kartu merah menyusul tekel keras yang menyebabkan cedera mengkhawatirkan pada winger Spurs, Mathys Tel, dalam pertandingan kedua tim pada pekan ke-10 Liga Inggris.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", pertandingan yang digelar di Stadion Elland Road itu menyaksikan insiden wasit yang kontroversial, setelah kedua tim gagal menjebol gawang lawan, menyusul intervensi teknologi asisten wasit video (VAR) dalam sebuah momen yang memicu protes luas.

Tel, yang berusia 21 tahun, mengalami rasa sakit yang hebat setelah Bogle menginjak tendon achilles-nya dalam tekel keras di dekat garis tengah lapangan.

Meski tekelnya keras, bek kanan Leeds itu bahkan tidak menerima kartu kuning, dan wasit John Brooks pun tidak menuju layar peninjauan untuk menyaksikan momen tersebut, setelah peninjauan panjang yang dilakukan oleh asisten wasit video, Tony Harrington.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh pusat pertandingan Liga Inggris disebutkan: "Keputusan wasit untuk tidak mengusir Bogle akibat tekelnya terhadap Mathys Tel telah ditinjau, dan asisten wasit video menegaskan kebenaran keputusan tersebut".

Pernyataan itu menambahkan, mengutip wasit VAR: "Saya menegaskan keputusan wasit di dalam lapangan untuk tidak mengeluarkan kartu merah. Tidak ada kecepatan tinggi dalam melakukan tekel tersebut, dan ia juga melangkah ke arah bola. Saya tegaskan bahwa tekel itu ceroboh".

Kemarahan di internal Tottenham semakin memuncak setelah Tel terpaksa meninggalkan lapangan meski sempat mencoba melanjutkan pertandingan, mengingat ia sebelumnya nyaris masuk ke dalam skuat timnas Prancis sebelum jeda internasional, namun tidak mendapatkan panggilan.

Tanda-tanda kemarahan terlihat jelas pada De Zerbi saat pemain yang sebelumnya membela Bayern Munich itu keluar lapangan, di mana sang pelatih memasukkan Dominic Solanke sebagai penggantinya dua menit sebelum berakhirnya babak pertama.