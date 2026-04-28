Kesalahan wasit dalam laga PSG vs Bayern München? ‘Kesalahan besar’ wasit terungkap

Paris Saint-Germain dan Bayern München telah menyuguhkan pertunjukan yang memukau bagi para penggemar sepak bola pada Selasa malam (5-4), namun peran wasit Sandro Schärer juga menjadi bahan pembicaraan yang luas. Pada babak pertama, wasit asal Swiss itu melakukan kesalahan besar menurut pandangan Wesley Sneijder.

Setelah 15 menit pertandingan, bola diarahkan ke titik penalti setelah dugaan pelanggaran Willian Pacho terhadap Luis Díaz, tetapi apakah penalti itu seharusnya diberikan? Sneijder berpendapat tidak.

“Ini benar-benar hadiah bagi Bayern,” kata Sneijder di studio Ziggo Sport. “Dan yang lebih aneh lagi, dalam situasi ini dia tidak dipanggil ke layar oleh VAR.”

“Tapi kamu juga melihat bahwa Díaz pada awalnya menendang kaki Pacho. Kamu bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tentu saja dia kemudian tergelincir, tapi ini sudah merupakan pelanggaran dari Díaz. Sebenarnya ini adalah pelanggaran sebaliknya.”

“Jika kamu memutar ulang cuplikan itu, kamu juga akan melihat Díaz memukul-mukul tanah seolah-olah berkata: ‘Aku tidak melakukannya dengan benar.’ Dia sama sekali tidak mengira akan mendapat penalti. Ini benar-benar hadiah baginya.”

“Jika sebagai penyerang kamu tahu itu penalti, kamu juga akan memberi isyarat ke wasit. Tapi Díaz sama sekali tidak merasakan hal itu. Dia setuju dengan kami.”

Sneijder juga tidak setuju dengan penalti yang diberikan kepada PSG, di akhir babak pertama. Alphonso Davies menyentuh bola dengan lengannya setelah bola memantul dari tubuhnya sendiri, namun meskipun demikian, bola tetap diarahkan ke titik penalti, bahkan setelah meninjau rekaman VAR.