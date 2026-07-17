Tim nasional Spanyol memberikan pelajaran sepak bola kepada tim nasional Prancis di semifinal Piala Dunia, setelah secara jelas mengungguli lawannya, meskipun prediksi sebelum pertandingan lebih mengunggulkan Les Bleus, yang memiliki sejumlah bintang sepak bola dunia terkemuka.

Namun, tim nasional Spanyol membuktikan keunggulan permainan timnya dan berhasil menetralisir para bintang utama Prancis, sehingga tim Prancis harus tersingkir dari turnamen di tengah suasana kekecewaan dan ketidakpuasan di dalam kamp mereka.

Surat kabar "Mundo Deportivo", mengutip "L'Équipe", menyebutkan bahwa ketegangan di ruang ganti tim Prancis disebabkan oleh keputusan yang diambil pelatih Didier Deschamps selama pertandingan melawan Spanyol, sebuah keputusan yang tidak dipahami oleh sebagian besar pemain.

Menurut surat kabar tersebut, sebagian besar pemain timnas Prancis merasa heran dengan keputusan Deschamps yang memasukkan Aurélien Tchouaméni ke dalam susunan pemain inti dan mempertahankannya di lapangan selama babak kedua, sementara ia memutuskan untuk mengganti Adrien Rabiot pada akhir babak pertama.

Para pemain berpendapat bahwa keputusan taktis ini keliru, dan mungkin secara langsung berkontribusi pada keunggulan tim Spanyol selama pertandingan, yang memungkinkan skuad asuhan pelatih Luis de la Fuente mengendalikan jalannya pertandingan dan menampilkan performa luar biasa yang membawa mereka ke final.

Keputusan ini memicu ketidakpuasan di dalam timnas Prancis, terutama karena banyak pemain yang meyakini bahwa Rabiot tampil lebih baik daripada Tchouaméni selama pertandingan, dan bahwa mempertahankannya di lapangan akan memberikan keseimbangan yang lebih baik di lini tengah.

Dampak kekalahan dari Spanyol terus terasa di dalam kamp tim Les Bleus, di saat timnas Prancis bersiap menghadapi Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai pilihan taktis Deschamps dan cara dia mengelola pertandingan-pertandingan krusial di turnamen ini.