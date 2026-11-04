Kesalahan soal kartu merah! Panel Liga Primer Inggris mengakui Cole Palmer seharusnya diusir karena tindakan kekerasan saat Chelsea kalah dari Tottenham

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Bintang Chelsea Cole Palmer seharusnya mendapat kartu merah karena tindakan kekerasan saat timnya kalah dari Tottenham dalam derbi London baru-baru ini, menurut panel Key Match Incidents Premier League. Meski pemain timnas Inggris itu akhirnya diusir setelah menerima dua kartu kuning, para ofisial kini mengakui bahwa ia beruntung tetap berada di lapangan setelah terlibat konfrontasi sengit.

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Panel temukan kesalahan dalam penilaian tindakan kekerasan

Panel Key Match Incidents (KMI) Liga Primer Inggris menyimpulkan bahwa wasit Chris Kavanagh melakukan kesalahan signifikan dengan tidak langsung memberikan kartu merah kepada Palmer saat Chelsea kalah 0-2 dari Tottenham pada 24 Oktober. Insiden itu terjadi setelah gelandang Tottenham, Mateus Fernandes, menggunakan lengannya untuk menghalau umpan sehingga Palmer gagal menerobos. Marah atas handball tersebut, bintang Chelsea itu kehilangan kendali. Ia bergegas menghantam Fernandes yang sedang berdiri dan mengenai wajahnya.

Saat itu, Kavanagh memilih memberikan kartu kuning. Namun, setelah meninjau rekaman pertandingan, panel independen beranggotakan lima orang tersebut menilai hukuman itu tidak cukup. Menurut temuan panel, tiga dari lima anggotanya meyakini pemain timnas Inggris itu seharusnya langsung diusir karena tindakan kekerasan. Mereka mencatat adanya 'kontak yang jelas dengan kepala' dan menggambarkan respons fisik Palmer yang agresif sebagai tindakan yang 'tidak perlu, berbahaya, dan dilakukan dengan kekuatan berlebihan'. Penilaian itu menunjukkan Palmer beruntung masih bisa bertahan di lapangan selama itu.

Perbedaan pendapat soal keputusan di lapangan

Mayoritas anggota panel KMI menilai Palmer seharusnya langsung mendapat kartu merah, sebelum ia akhirnya diusir karena menerima kartu kuning kedua setelah melakukan tekel dengan waktu yang tidak tepat terhadap Conor Gallagher. Namun, putusan panel itu tidak bulat. Dua dari lima anggota panel mendukung keputusan awal wasit untuk mengeluarkan kartu kuning. Mereka berpendapat bahwa meski tindakan Palmer agresif, tindakan itu tidak mencapai ambang batas penggunaan kekuatan berlebihan.

Menariknya, meski mayoritas menilai kartu merah merupakan keputusan yang tepat, seluruh anggota panel mendukung keputusan VAR untuk tidak melakukan intervensi selama pertandingan. Mereka sepakat bahwa VAR benar untuk tidak turun tangan karena kartu kuning sudah diberikan di lapangan, sehingga insiden tersebut tidak memenuhi kriteria 'kesalahan yang jelas dan nyata' yang diperlukan untuk mengubah keputusan di tengah pertandingan.

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Kekhawatiran lebih luas soal keputusan wasit di liga

Tinjauan terhadap pertandingan-pertandingan pekan kedelapan juga mengungkap kesalahan penting lain dalam keputusan wasit, termasuk penalti yang tidak diberikan saat Aston Villa menang 2-1 atas Manchester City. Panel menilai Johan Manzambi seharusnya mendapat penalti setelah dijatuhkan oleh Elliot Anderson.

Dalam insiden tersebut, tiga anggota panel merasa Anderson tidak benar-benar berupaya memainkan bola. Selain itu, dua anggota meyakini VAR seharusnya turun tangan untuk mengoreksi kelalaian wasit.

Rincian statistik akurasi keputusan wasit

Sepanjang pertandingan pekan kedelapan, panel Key Match Incidents menilai 26 dari 30 keputusan penting sudah tepat. Dengan demikian, akurasi keputusan secara keseluruhan di Liga Primer Inggris mencapai 88 persen dari 162 insiden yang telah ditinjau sejauh musim ini.