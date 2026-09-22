Kiper asal Jepang, Zion Suzuki, mulai menunjukkan kualitasnya di Aston Villa, setelah mendapatkan kesempatan bermain secara reguler sejak bergabung dengan klub Inggris tersebut pada bursa transfer musim panas, di saat dirinya sempat hampir pindah ke Paris Saint-Germain sebelum negosiasi menemui jalan buntu.

Paris Saint-Germain sebelumnya menempatkan Suzuki dalam daftar pilihan mereka untuk memperkuat posisi penjaga gawang, setelah menarik perhatian Luis Enrique, yang mempertimbangkan untuk mendatangkannya sebagai pesaing Matvey Safonov atau meminjamnya selama satu musim. Namun, kesepakatan itu tidak terwujud, setelah manajemen klub asal Paris tersebut menilai tuntutan finansial akhir dari agen sang kiper terlalu tinggi.

Aspek finansial bukanlah satu-satunya alasan, sebab Suzuki mencari klub yang bisa menjamin kesempatan bermain sebagai starter, sesuatu yang tidak mampu diberikan Paris Saint-Germain kepadanya.

Alasan yang sama pula yang membuatnya menolak tawaran dari Manchester United 3 tahun lalu, setelah klub Inggris itu menginginkannya sebagai pengganti Andre Onana.

Suzuki berkata: "Prioritas saya adalah bermain, dan itulah mengapa saya mengambil keputusan ini. Saya bermain satu tahun di Belgia dan dua tahun di Parma. Saya berkembang. Sangat penting bagi saya untuk bermain dua tahun di Serie A. Sekarang, saya percaya diri dan yakin dengan kemampuan saya."

Kiper asal Jepang itu pindah ke Aston Villa dengan nilai 30 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus, untuk menjalani tantangan baru di bawah asuhan Unai Emery, dengan ekspektasi besar setelah kepergian Emiliano Martinez ke Chelsea.

Setelah duduk di bangku cadangan saat menghadapi Brighton begitu tiba, Suzuki tampil dalam 4 pertandingan Liga Primer Inggris melawan Arsenal, Hull City, Nottingham Forest, dan Tottenham, ditambah satu pertandingan Liga Champions melawan Club Brugge, serta laga di Piala FA melawan Coventry.

Suzuki bermain selama 495 menit dalam pertandingan-pertandingan tersebut, tidak termasuk 45 menit melawan Coventry, kebobolan 7 gol, dan mencatatkan satu clean sheet dalam satu pertandingan.

Pujian terhadap kiper Jepang ini tidak hanya sebatas angka, setelah ia menarik perhatian dengan kemampuannya menepis bola, mengolah bola dengan baik, dan berkontribusi dalam membangun serangan dari belakang, aspek-aspek yang mendorong Aston Villa untuk merekrutnya.

Surat kabar "Birmingham Mail" memuji awal kariernya bersama tim, dan memberinya penilaian 8 dari 10, sambil menyoroti performanya melawan Tottenham serta kemampuannya menepis tendangan dan mengoper bola di bawah tekanan.

Badan penyiaran Inggris "BBC" juga menyoroti penampilannya melawan Tottenham, setelah ia menepis dua tendangan dari Savinho hanya dalam hitungan detik, di samping kepiawaiannya mengalirkan bola ke depan, salah satu ciri yang diandalkan Emery dalam gaya bermainnya.

Suzuki juga mendapatkan pujian dari para pendukung Aston Villa, yang mulai menyerukan namanya di "Villa Park", sebagai tanda awal keterikatan sang kiper Jepang dengan para pendukung klub setelah kepergian Martinez.

Emery menegaskan kepercayaannya terhadap kemampuan Suzuki, dengan berkata: "Kami membutuhkan seorang penjaga gawang. Ia adalah kiper yang harus menyelamatkan kami, dan ia harus mampu mengemban tanggung jawab di bawah mistar, serta memiliki kualitas dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun serangan."

Ia menambahkan: "Gaya bermainnya sangat penting, dan ia terkadang mengambil risiko, tetapi begitulah cara ia berkembang dan belajar. Saat membangun serangan, ia bisa memilih untuk mengirim umpan panjang karena ia memiliki kemampuan luar biasa dalam melakukan umpan terobosan, dan ia melakukan itu pada gol kedua yang kami cetak."

Setelah langkahnya menuju Paris Saint-Germain menemui jalan buntu, tampaknya Suzuki mendapatkan ruang yang ia cari di Aston Villa, untuk mulai membuktikan dirinya di Liga Primer Inggris di bawah asuhan Emery.