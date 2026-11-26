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Bek Manchester United Leny Yoro dinyatakan tidak bersalah setelah kartu merah kontroversial yang diterimanya dalam laga melawan Liverpool di Anfield. Komisi regulasi independen secara resmi membatalkan kartu merah tersebut dan mengkritik keras keputusan awal wasit.

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Komisi ambil keputusan bulat atas insiden di Anfield

Komisi regulasi independen Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menyimpulkan bahwa wasit Sam Barrott melakukan ‘kesalahan nyata’ ketika mengusir bek tengah Manchester United, Yoro, dalam kekalahan 4-0 dari Liverpool pada derbi wilayah barat laut hari Minggu. Pemain muda asal Prancis itu mendapat kartu merah pada awal pertandingan akibat pelanggaran terhadap penyerang Liverpool Alexander Isak, keputusan yang langsung memicu kemarahan di bangku cadangan United maupun di kalangan pendukungnya.

Dalam penjelasan tertulis yang diterbitkan pada Kamis, panel beranggotakan tiga orang itu menegaskan bahwa mereka mengambil keputusan secara bulat terkait insiden tersebut. Yoro diusir pada awal pertandingan hari Minggu di Anfield karena menjatuhkan penyerang Liverpool, Isak, saat ia berlari menuju gawang. Namun, sentuhan bola yang terlalu jauh dari pemain Swedia itu memicu perdebatan mengenai apakah kiper Senne Lammens bisa mencapai bola lebih dulu.

Panel akhirnya memutuskan bahwa kartu merah karena menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas itu keliru, sebab Isak tidak memiliki kendali yang cukup atas bola. Kepala wasit Howard Webb sebelumnya mengatakan bahwa keputusan tersebut ‘tentu saja tidak jelas-jelas keliru’, tetapi Manchester United mengajukan banding kepada FA atas kartu merah yang dianggap keliru dan berhasil membatalkan skorsing satu pertandingan Yoro pada Selasa .

Data teknis menunjukkan Isak tidak menguasai bola

Dalam proses banding, Manchester United menyerahkan data teknis terperinci kepada panel untuk mendukung klaim bahwa kartu merah tersebut keliru. Analisis klub menunjukkan bahwa sekalipun Yoro tidak melakukan intervensi, Isak tetap akan berjarak setidaknya 1,8 meter dari bola. Bukti ini penting untuk menunjukkan bahwa arah permainan lebih menguntungkan kiper daripada penyerang.

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“Para anggota komisi sepakat bahwa, jika pelanggaran yang dilakukan LY [Yoro] dikesampingkan, AI [Isak] tidak akan memiliki peluang mencetak gol yang jelas,” jelas panel dalam pernyataan resminya.

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Menjelaskan lebih lanjut rangkaian kejadian dalam insiden itu, komisi menyatakan: “Meski AI lebih dulu mencapai bola, sentuhannya terlalu jauh sehingga ia sebenarnya telah kehilangan kendali atas bola; kendali itu, pada praktiknya, beralih kepada kiper MUFC yang bergerak maju. Menurut komisi, kiper tersebut akan mampu menangkap atau mengamankan bola sebelum AI dapat mencapainya dan melepaskan tembakan ke gawang. Menurut komisi, wasit telah melakukan ‘kesalahan nyata’ ketika memutuskan bahwa AI [Isak] akan memiliki peluang mencetak gol yang jelas.”

Perbedaan pandangan di kalangan penilai keputusan wasit

Situasi ini menjadi lebih rumit setelah muncul laporan bahwa Panel Insiden Penting Pertandingan (KMI) justru mendukung keputusan Barrott di lapangan. Kelompok yang mencakup mantan pemain dan perwakilan Liga Primer itu dilaporkan menilai bahwa wasit VAR John Brooks tepat untuk tidak melakukan intervensi.

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Dalam banding yang berhasil itu, United juga mengacu pada kasus serupa yang melibatkan Brighton & Hove Albion. Manchester United menyebut insiden ketika kartu merah Pascal Struijk dibatalkan setelah keputusan mengusirnya melalui intervensi VAR dinyatakan keliru. Dengan menggunakan preseden tersebut, klub asal Old Trafford itu berhasil berargumen bahwa syarat untuk menyatakan adanya ‘peluang mencetak gol yang jelas’ tidak terpenuhi dalam kasus Yoro.

Kelegaan bagi Pochettino jelang laga melawan Brentford

Pembatalan skorsing satu pertandingan itu menjadi dorongan besar bagi Manchester United menjelang laga melawan Brentford pada Sabtu ini. Ketersediaan Yoro sangat penting, terutama mengingat kekecewaan klub terhadap keputusan wasit belakangan ini. United merasa dirugikan saat bermain imbang 2-2 melawan Sporting CP di Liga Champions pada Rabu malam. Dalam pertandingan Eropa yang berlangsung kacau itu, dua gol mereka dianulir dan Youri Tielemans mendapat kartu merah.