Kesalahan kekanak-kanakan... Bintang Real Madrid jadi sasaran kritik setelah dihajar Bayern Munich

Salah satu bintang Real Madrid mendapat kritikan tajam setelah kekalahan dari Bayern Munich (2-1) pada Selasa malam di Stadion Santiago Bernabéu, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena pada Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions dan akan menghadapi pemenang antara Paris Saint-Germain dan Liverpool.

Namun, sebelum leg kedua, pemain Inggris Trent Alexander-Arnold, bek kanan Real Madrid, menjadi sasaran kritik Roy Keane, legenda Manchester United, setelah penampilannya melawan Bayern Munich.

Luis Díaz melewati Arnold dari belakang untuk mencetak gol pertama Bayern beberapa menit sebelum babak pertama berakhir, hal yang dikritik keras oleh Roy Keane, namun bintang Inggris itu menciptakan satu-satunya gol Real Madrid yang dicetak oleh Kylian Mbappé.

Baca juga: Analisis: Bayern membuang kemenangan telak di Bernabéu.. 60 menit mengungkap kelemahan Real

Kane mengatakan dalam wawancara dengan stasiun TV CBS: "Dengar, saya sudah bosan. Cerita yang sama di setiap pertandingan penting. Orang-orang terus-menerus membicarakan seberapa bagus umpan bola, tapi bagaimana dengan hal-hal mendasar? Pertahanan."

Dia menambahkan seperti yang dilansir surat kabar "Mundo Deportivo": "Di level ini, di Liga Champions, kamu tidak bisa mengabaikan hal ini begitu saja."

Dia melanjutkan: "Itu kesalahan-kesalahan yang konyol. Membiarkan Luis Diaz mengungguli Anda seolah-olah Anda tidak ada? Itu omong kosong! Seolah-olah dia belum pernah bermain sebagai bek kanan seumur hidupnya."

Legenda Manchester United itu menyimpulkan: "Pertandingan penting membutuhkan bek yang tangguh, dan dia saat ini jauh dari itu."

Perlu diketahui bahwa Arnold bergabung dengan Real Madrid pada awal musim ini, setelah menghabiskan 9 tahun di Liverpool.