Bintang Inggris masa lalu Steven Gerrard menilai bahwa Tottenham tidak akan mengakhiri musim ini di dalam empat besar klasemen Premier League, setelah Spurs tersandung di kandangnya sendiri, Sabtu, menghadapi Aston Villa dengan skor 3-2.

Gerrard mengatakan kepada jaringan "TNT Sports" setelah kekalahan Tottenham dari Aston Villa: "Mereka telah membenahi beberapa posisi. Saya rasa lini tengah menjadi lebih kuat dengan kehadiran Tonali, Fernandez, dan Bentancur. Itu lini tengah yang kuat. Dan kalian punya Conor Gallagher yang mungkin layak turun sebagai starter hari ini. Karena itu, saya rasa lini tengah bukanlah masalah besar."

Ia menambahkan: "Tottenham agak lemah dan rapuh di lini belakang, serta terlalu banyak kebobolan. Jika kedua bek tengah tidak mampu mengatasi bola-bola panjang, kalian akan menghadapi masalah. Karena itu, ini hal yang perlu dibenahi."

Baca juga: Kualitas yang tak berubah: Salah mempermalukan Galatasaray dengan kenangan menghancurkan United

Gerrard menunjuk apa yang ia anggap sebagai "kesalahan" besar Tottenham di bursa transfer, dan mengatakan: "Saya rasa Tottenham membaik di beberapa aspek, tetapi masalah besarnya terletak pada sisi ofensif, khususnya minimnya jumlah gol. Mereka tidak punya penyerang tajam, mereka tidak punya pencetak gol. Saya mengatakan ini dengan penuh hormat, karena mereka punya pemain-pemain bagus di lini depan, dan pemain-pemain menarik. Tetapi siapa yang akan mencetak 20 gol untuk kalian?"

Ia menambahkan: "Para petinggi urusan transfer dan orang-orang yang mengambil keputusan untuk merekrut pemain jenis ini harus saling menatap dan berkata: kita tidak pergi untuk merekrut pemain yang mencetak 20 gol dalam semusim. Jika kalian tidak punya pemain itu, dan kalian kebobolan, mungkin sudah tiba waktunya untuk kembali khawatir jika kalian adalah pendukung Tottenham."

Ia menegaskan: "Ada dua hal: entah kalian menjaga gawang tetap bersih, dan itu membuat kalian berada dalam posisi aman di klasemen, atau kalian memiliki dua pencetak gol luar biasa di tim kalian, seperti yang dilakukan Harry Kane selama bertahun-tahun. Mereka inilah yang mencetak jumlah gol yang membuat kalian bertahan di puncak klasemen. Jika kalian rapuh di belakang dan tidak memiliki penyerang tajam itu, kalian harus waspada."