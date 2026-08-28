Kontroversi mengenai transfer winger Brasil milik Arsenal, Gabriel Martinelli, ke Al Hilal memanas setelah akun program "Fil Marma" dari kanal "Al Arabiya" melakukan kesalahan saat menerjemahkan pernyataan jurnalis Inggris Ben Jacobs, hingga yang bersangkutan segera turun tangan dan mengungkapkan bahwa apa yang dipublikasikan tidak mencerminkan ucapannya yang sebenarnya.

Jacobs sebelumnya tampil dalam program "Fil Marma" untuk membahas negosiasi Al Hilal dengan Arsenal guna mendatangkan Martinelli, sebelum halaman program tersebut mempublikasikan ringkasan pernyataannya melalui platform "X" yang menyebutkan bahwa Galatasaray mengajukan tawaran senilai 20 juta euro untuk merekrut sang pemain, sementara tawaran Al Hilal mencapai 66 juta euro untuk klub Inggris itu, ditambah 20 juta euro per tahun untuk Martinelli.

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Namun jurnalis Inggris itu tidak menunggu lama untuk memprotes apa yang dipublikasikan, karena ia membagikan ulang cuitan tersebut sembari menjelaskan bahwa terjemahan itu telah mengeluarkan pernyataannya dari makna aslinya, dan bahwa perbedaan antara ucapan aslinya dengan apa yang muncul dalam unggahan tersebut sangat besar.

Jacobs menegaskan bahwa ucapannya tidak mengandung isyarat bahwa Galatasaray melakukan kesalahan dalam negosiasinya, melainkan ia menjelaskan bahwa transfer ini akan menguntungkan bagi Arsenal dari sisi finansial, karena Al Hilal mengajukan tawaran yang sekitar 20 juta euro lebih besar dibanding tawaran Turki, seraya menjelaskan bahwa perbandingannya adalah antara 45 juta euro dari Galatasaray dan 66 juta euro dari Al Hilal.

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Ia juga menjelaskan bahwa poin yang berkaitan dengan Martinelli sepenuhnya berbeda, karena ia mengisyaratkan bahwa sang pemain tidak terbuka terhadap kepindahan ke Galatasaray, dan bukan bahwa klub Turki itu melakukan kesalahan dalam menangani transfer, sehingga ia menolak susunan kalimat yang muncul melalui akun program tersebut.

Jacobs menulis melalui akunnya: "Ini sama sekali bukan yang saya katakan. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam terjemahan di sini," sebelum menambahkan bahwa terjemahan bahasa Arab itu mungkin telah salah menyampaikan makna, namun ia menegaskan bahwa ringkasan yang dipublikasikan sama sekali tidak mendekati apa yang ia ucapkan dalam versi bahasa Inggris aslinya.

Insiden ini terjadi pada saat transfer Martinelli mendapat perhatian besar, seiring semakin dekatnya Al Hilal untuk merampungkan kepindahan winger Brasil tersebut, hingga polemik terjemahan ini menambahkan babak baru pada negosiasi yang menyita perhatian para penggemar sepakbola Arab Saudi dan Inggris.

Dengan demikian, pembahasan mengenai transfer Martinelli berubah dari sekadar negosiasi antara Al Hilal dan Arsenal menjadi polemik media pula, setelah salah satu jurnalis paling terkemuka yang berspesialisasi di bursa transfer terpaksa mengoreksi sendiri pernyataannya, dan menegaskan bahwa perbedaan antara apa yang ia ucapkan dengan apa yang dipublikasikan adalah akibat terjemahan dan bukan isi ucapan aslinya.