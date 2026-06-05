Kesalahan besar: td Go Ahead mengirimkan daftar calon pengganti Melvin Boel kepada Melvin Boel sendiri

De Telegraaf mengetahui alasan di balik kepergian Melvin Boel dari Go Ahead Eagles. Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa sang manajer menerima pesan singkat dari direktur teknis Marc van Hintum, yang sebenarnya sama sekali tidak ditujukan kepadanya, sehingga hubungan di antara mereka pun menjadi tegang.

Tepat setelah musim berakhir, di mana Go Ahead Eagles finis di peringkat ke-12 dan hampir mengejutkan semua orang dengan lolos ke babak kualifikasi Liga Europa, Boel bersama direktur umum Jan-Willem van Dop menganalisis musim tersebut.

Boel merasa puas dengan percakapan bersama direktur umum tersebut dan dengan riang naik mobil pulang ke rumah. Sepuluh menit setelah berangkat, mantan manajer FC Dordrecht itu tiba-tiba menerima pesan dari Van Hintum.

Van Hintum meneruskan ‘daftar calon pengganti Boel’ kepada Melvin Boel. Pesan tersebut sebenarnya ditujukan untuk Van Dop, tetapi malah sampai ke pelatih yang saat itu masih menjabat.

Menurut De Telegraaf, pesan yang salah alamat itu adalah salah satu alasan mengapa Boel pergi. Tidak ada lagi dasar untuk kerja sama yang produktif.

Van Hintum mengakui kesalahan tersebut kepada surat kabar terbesar di Belanda. “Van Dop meminta saya untuk meneruskan daftar calon pengganti, tetapi saya begitu terpaku pada Boel sehingga saya mengirimkan daftar tersebut melalui pesan kepada Boel.”

“Saya langsung meneleponnya setelah itu, tetapi dia tidak mengangkatnya. Saya kemudian mengirimkan pesan singkat kepadanya untuk meminta maaf. Itu adalah kesalahan dan tidak pernah disengaja,” pungkasnya.