Kesalahan besar Ajax dalam merekrut pemain ini tampil mengesankan di Piala Dunia dan tiba-tiba bisa bergabung dengan Borussia Dortmund

Benjamin Tahirovic telah masuk dalam radar Borussia Dortmund, demikian dilaporkan oleh Sky Sports Germany yang biasanya sangat dapat diandalkan. Pemain asal Bosnia ini telah membuat kesan yang mendalam bagi Dortmund selama Piala Dunia.

Tahirovic tampil sebagai starter dalam dua pertandingan grup pertama Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, timnya bermain imbang 1-1 melawan Kanada dan kalah 4-1 dari Swiss.

Akhirnya, tim Bosnia dan Herzegovina berhasil mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir, sehingga mereka lolos ke babak berikutnya dengan mengumpulkan empat poin. Dalam pertandingan tersebut, ia masuk sebagai pemain pengganti setelah babak pertama berakhir.

Di babak selanjutnya turnamen Piala Dunia ini, negara Balkan tersebut akan menghadapi Amerika Serikat. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada malam hari antara Rabu dan Kamis.

Tahirovic telah memberikan kesan yang sangat mendalam bagi Dortmund dalam tiga pertandingan tersebut. Klub tersebut bahkan telah menghubungi agennya. Pembicaraan juga sedang berlangsung dengan Brøndby mengenai transfer senilai sepuluh juta euro.

Tahirovic telah menjadi pemain Brøndby sejak tahun lalu. Klub Denmark tersebut membelinya seharga tiga juta euro dari Ajax, yang sebelumnya membelinya seharga delapan juta euro dari AS Roma pada musim panas 2023.

Pemain yang telah 31 kali membela tim nasional ini telah tampil dalam 31 pertandingan bersama klub Denmark tersebut musim ini. Ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Bersama Ajax, ia tampil sebanyak 39 kali.