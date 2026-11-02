Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" memunculkan tanda tanya terkait akurasi pengutipan pernyataan pelatih asal Portugal Jose Mourinho, manajer Real Madrid, usai laga menghadapi Racing Santander, setelah media tersebut menisbahkan kepadanya pengakuan bahwa penalti yang diperoleh Kylian Mbappe tidak sah, dalam versi yang berbeda secara mencolok dari sumber-sumber Spanyol lainnya yang mengutip ucapan sang pelatih.

Surat kabar Catalan itu sebelumnya memublikasikan laporan berjudul "Mourinho: Sudah jelas itu bukan penalti", yang di dalamnya ditegaskan bahwa pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa tekel Prati terhadap Mbappe tidak layak diganjar penalti, serta menisbahkan kepadanya ucapan: "Ketika wasit menunjuk titik penalti untuk Mbappe, saya tenang karena saya berada pada jarak 60 meter dan tidak bisa melihatnya, tetapi setelah saya menyaksikannya di layar tablet saya berkata: jika wasit video tidak sedang tertidur, ini bukan penalti".

Surat kabar itu menambahkan bahwa Mourinho menegaskan dengan jelas bahwa insiden tersebut tidak layak diganjar penalti, yang memberikan makna menghebohkan pada pernyataan itu, karena dianggap sebagai pengakuan dari pelatih Real Madrid bahwa timnya diuntungkan oleh keputusan wasit yang keliru.

Versi yang sama sekali berbeda di surat kabar lain

Namun, penelusuran atas pernyataan yang dipublikasikan di media Spanyol lainnya mengungkap adanya perbedaan mendasar dalam konteks ucapan tersebut.

Surat kabar "Sport" asal Catalan sendiri mengutip pernyataan itu dengan cara yang berbeda, menjelaskan bahwa Mourinho sedang berbicara tentang penalti yang diberikan untuk Racing karena handball yang mengenai Aurelien Tchouameni, sebelum wasit video turun tangan dan membatalkan keputusan tersebut.

Pernyataan pelatih asal Portugal itu, menurut "Sport", muncul dalam konteks pembelaannya terhadap keputusan pembatalan penalti, setelah ia menjelaskan bahwa bola memantul ke tangan Tchouameni dari tubuhnya, sehingga tidak layak diganjar pelanggaran.

Yang lebih jelas lagi, surat kabar "AS" Spanyol memuat secara harfiah pertanyaan yang diajukan kepada Mourinho, yang menyangkut kedua penalti atas Mbappe dan Tchouameni sekaligus, dan secara tegas menunjukkan bahwa sang pelatih menghindari memberikan pendapat langsung mengenai insiden pertama, meski ditanya tentangnya, sementara ia memusatkan ucapannya pada insiden kedua.

Persoalan tidak berhenti pada surat kabar, karena situs resmi Real Madrid mempublikasikan transkrip lengkap konferensi pers, dan menempatkan pernyataan itu di bawah judul "Protes Racing", sebelum Mourinho menyebut nama Tchouameni, lalu berbicara tentang pantulan bola dari tubuhnya, yang langsung disusul dengan ungkapan tentang wasit video yang tertidur, kemudian penegasannya bahwa penalti itu tidak sah.

Apakah surat kabar itu mencampuradukkan kedua insiden?

Dengan menelusuri kembali urutan pernyataan, tampaknya ada percampuran yang jelas dalam laporan "Mundo Deportivo" antara dua momen kontroversial dalam pertandingan.

Pada babak pertama, Mbappe memperoleh penalti akibat kontak dengan Matteo Prati, yang darinya Real Madrid mencetak gol untuk unggul, di tengah protes luas dari para pemain Racing dan staf kepelatihannya, karena mereka meyakini bahwa kontak itu tidak cukup untuk diganjar pelanggaran.

Pada babak kedua, wasit menunjuk titik penalti lain untuk Racing setelah bola mengenai tangan Tchouameni, tetapi ia menarik kembali keputusannya usai meninjau teknologi video, setelah terbukti bahwa bola memantul ke tangan pemain Real Madrid dari kakinya saat ia berusaha memainkannya.

Di sinilah tepatnya muncul pernyataan Mourinho tentang perlunya memahami peraturan, dengan menegaskan bahwa handball Tchouameni tidak layak diganjar penalti, dan bahwa wasit video benar dalam turun tangan membatalkan keputusan tersebut.

Kekeliruan atau niat buruk?

Tidak dapat dipastikan bahwa apa yang dilakukan Mundo Deportivo bersifat disengaja atau timbul dari niat buruk, tetapi perbedaan antara laporan yang dipublikasikan surat kabar itu dan transkrip resmi konferensi pers, di samping apa yang diberitakan media-media lainnya, memunculkan pertanyaan yang sah seputar akurasi penulisan dan penyuntingan.

Persoalan ini memperoleh sensitivitas tambahan mengingat identitas Catalan dari surat kabar itu serta sikap-sikapnya yang dikenal dalam meliput berita Real Madrid dan Barcelona, tetapi afiliasi redaksional saja tidak cukup untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam mendistorsi sebuah pernyataan.