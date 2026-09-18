Neraca berbalik dalam sidang abad ini terkait kematian legenda sepak bola Diego Armando Maradona, setelah kesaksian medis yang mengejutkan meruntuhkan narasi jaksa penuntut tentang detik-detik kematian panjang yang dialami bintang Argentina itu, dan menegaskan bahwa jantungnya "sepenuhnya normal" serta bahwa kematiannya merupakan akibat dari kejadian mendadak yang tidak dapat diprediksi.

Dalam perkembangan dramatis dari persidangan yang menyita perhatian opini publik dunia ini, tujuh anggota tim medis Maradona menghadapi dakwaan pembunuhan dengan kemungkinan niat terencana, yaitu dakwaan yang didasarkan pada asumsi bahwa mereka mengetahui tindakan atau kelalaian mereka dapat menyebabkan kematian "Nomor 10", dan bahwa mereka bisa saja memprediksi akhir yang fatal itu.

Namun, ahli jantung Ricardo Iglesias, yang memberikan kesaksian di hadapan pengadilan San Isidro, meledakkan kejutan besar, ketika ia berkata dalam kesaksiannya yang dikutip "France 24": "Maradona mengalami kejadian akut akibat gangguan irama jantung, dan itulah sebabnya ia meninggal. Kejadian akut yang mendadak tidak dapat diprediksi, dan tidak ada indikasi apa pun yang memberi tanda akan adanya akhir semacam ini."

Kesaksian Iglesias secara langsung bertentangan dengan laporan para ahli dari pihak penuntut, yang dalam sidang-sidang sebelumnya menegaskan bahwa Maradona mengalami penderitaan panjang dan detik-detik kematian yang berlangsung berjam-jam akibat gagal jantung yang tidak ditangani.

Sang dokter mengakhiri perdebatan dengan berkata: "Jantungnya sepenuhnya normal, saya tidak menemukan bukti apa pun yang mendukung adanya kondisi detik-detik kematian yang panjang," seraya membantah narasi bahwa Maradona terus sekarat selama 12 jam sebelum meninggal.

Iglesias mengungkap bahwa legenda sepak bola itu tidak menderita penyakit jantung aktif apa pun pada tahun 2020, menjelaskan bahwa setelah ia berhenti mengonsumsi narkoba yang menyebabkannya mengalami serangan jantung pada tahun 2000, jantungnya mampu mencapai "pemulihan penuh".

Terkait perawatan di rumah yang kontroversial di sebuah rumah di kawasan Tigre, utara Buenos Aires, tempat Maradona meninggal pada 25 November 2020 dalam usia 60 tahun akibat serangan jantung dan henti napas yang terkait dengan edema paru akut setelah operasi di kepala.

Iglesias melimpahkan tanggung jawab kepada "perusahaan layanan medis prabayar", dan menganggap bahwa tindakan tim yang menangani Maradona sudah masuk akal, terutama karena Maradona tidak diresepkan pengobatan jantung apa pun ketika ia keluar dari rumah sakit.

Kesaksian ini bukan satu-satunya yang mendukung tim pembela, sebab dokter klinis José Antonio Maya, yang dihadirkan oleh pembela terdakwa utama, ahli bedah saraf Leopoldo Luque, memberikan kesaksian serupa.

Ia berkata: "Maradona menjalani beberapa operasi, dan dilakukan evaluasi jantung sebelum setiap operasi yang menentukan bahwa risiko anestesinya adalah ASA 2 (menengah).. ia bukanlah pasien yang berisiko mengalami gangguan jantung."

Persidangan berkepanjangan yang dimulai pada bulan April di kota San Isidro ini memasuki tahap akhir dan menentukan. Ketujuh terdakwa - di antaranya dokter, perawat, dan psikiater - menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara, sementara mereka semua tetap menyatakan tidak bersalah.

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Pada 8 Oktober mendatang dijadwalkan dimulainya pembelaan dari 13 pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang terbagi menjadi enam pihak penuntut dan tujuh pihak pembela, dengan tersisa sejumlah kecil saksi sebelum tirai diturunkan pada salah satu perkara olahraga paling menghebohkan dalam sejarah.