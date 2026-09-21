Sebuah laporan Spanyol, pada Senin hari ini, membahas situasi tidak biasa yang dialami bintang Brasil Vinicius Junior di Real Madrid pada musim ini.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa pekan demi pekan berlalu, tetapi kesimpulannya tetap sama: Vinicius Junior mengecewakan.

Pada Minggu kemarin, saat kekalahan dalam derbi (1-2) dari Atletico Madrid, sang pemain Brasil kembali menunjukkan kemerosotannya, tidak mampu menciptakan perbedaan, tidak efektif dalam pertandingan, dan gagal dalam menguasai bola.

Vinicius pantas mendapat kemarahan pelatihnya, Jose Mourinho. Setelah kartu merah untuk Dean Huijsen, jumlah pemain timnya berkurang menjadi sepuluh orang, dan pemain internasional Brasil itu diganti pada menit ke-54.

Meski masuknya penggantinya, Yan Diomande, tidak mencegah kekalahan lain bagi Real Madrid di liga, pergantian dini ini tidak berlalu begitu saja di Spanyol, terutama setelah pujian yang diterima sang pendatang baru.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

"Menciptakan gol itu penting, kerja sama tim sangat penting, ketekunan setiap hari itu penting, dan ia menjalankannya dengan sempurna... tetapi ada Vinicius yang lain. Vinicius yang mendapat peluang melawan Benfica tahun lalu, mencetak gol, dan menyingkirkan kami dari turnamen. Ia kehilangan performa istimewa itu," demikian peringatan Mourinho dalam beberapa pekan terakhir mengenai pemain Brasil-nya.

Sialnya bagi Vinicius, percikan kilaunya musim ini belum menyala, dan situasinya bisa berubah secara drastis dalam waktu dekat.

Faktanya, menurut informasi terbaru dari surat kabar "Marca", posisi penyerang Brasil itu dalam susunan pemain inti kini terancam.

Vinicius Junior dalam bahaya

Setelah penampilan mengecewakan lainnya, surat kabar Spanyol itu melaporkan bahwa kesabaran Jose Mourinho telah habis, dan ia mungkin akan meninjau kembali pilihannya untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Pemain sayap kiri itu terbiasa memainkan peran sentral dalam susunan pemain inti Real Madrid, dan sempat menjanjikan kembalinya naluri mencetak golnya.

Ia mengakui setelah pertandingan melawan Elche: "Saya tidak bisa menyia-nyiakan semua peluang ini," tetapi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa situasinya tidak berubah, dan koleksi gol sang sayap Real Madrid masih tetap di angka satu gol, meski ia telah bermain selama 652 menit di seluruh kompetisi.

Oleh karena itu, kekeringan gol ini seharusnya mendorong sang pelatih Portugal untuk mengubah rencananya dalam beberapa pekan mendatang.

Situasi ini bisa menjadi lonceng peringatan bagi sang pemain Brasil, yang dikenal karena pengaruh ofensifnya dan kemampuannya menentukan jalannya pertandingan.

Setelah diliputi keraguan dan berulang kali menerima cemoohan dari suporter Santiago Bernabeu, Vinicius Junior mendapati dirinya dalam posisi kritis, dan ia harus membuktikan kelayakannya di atas lapangan untuk meyakinkan pelatihnya agar tetap menaruh kepercayaan padanya.

Masih harus dilihat apakah ancaman ini akan terwujud dalam pertandingan-pertandingan mendatang, tetapi pesannya tampak lebih jelas dari sebelumnya: tempatnya sebagai pemain inti dalam susunan pemain tidak lagi terjamin.

Carlo Ancelotti memanggilnya ke timnas Brasil untuk menjalani tiga pertandingan persahabatan selama jeda internasional (dua pertandingan melawan Australia sebelum menghadapi India), dan tidak diragukan lagi sang pemain, yang kontraknya dengan Real Madrid berlaku hingga Juni 2032, akan bersemangat setelah periode ini untuk mengembalikan kilaunya dan membuktikan arti pentingnya bagi klub.

Perjalanan mengembalikan posisinya akan dimulai pada 10 Oktober dalam pertandingan tim di kandang sendiri melawan Villarreal.