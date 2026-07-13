Kesabaran Ajax sudah habis... Krisis antara Stegen dan Barcelona mengancam kepergiannya yang sudah dinantikan

Sebuah laporan media pada hari Senin ini mengungkap krisis yang dihadapi kiper asal Jerman, Ter Stegen, dari Barcelona, yang mengancam kepergiannya dari klub Catalan tersebut pada musim panas ini.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Ter Stegen (34 tahun) diperkirakan akan bergabung hari ini di kompleks latihan bersama para pemain Barcelona lainnya yang bukan pemain internasional.

Situasinya berbeda dengan pemain Barcelona lainnya, karena kiper asal Jerman tersebut telah menyepakati peminjaman selama satu tahun dengan Ajax. Namun, perselisihan pajak dengan Barcelona menghalangi penyelesaian kesepakatan tersebut dan menunda pengumumannya.

Jika kesepakatan tidak tercapai dalam beberapa jam ke depan, sang pemain akan berada di fasilitas Barcelona.

Namun, persetujuan akhir terus tertunda, dan Ajax mulai kehabisan kesabaran karena menginginkan penyelesaian segera. Mereka tidak memahami alasan penundaan ini setelah sebelumnya mengira bahwa semuanya sudah jelas dan disepakati.

Kebingungan mereka telah mencapai titik di mana mereka memperingatkan bahwa jika perselisihan tidak segera diselesaikan—baik dari pihak pemain sendiri maupun antara pemain dan Barcelona—ada risiko kesepakatan ini akan gagal.

Ter Stegen berencana meninggalkan Barcelona dan berangkat ke Amsterdam segera setelah pulih sepenuhnya dari cedera tendon lututnya yang terakhir, yang dialaminya pada Januari lalu saat dipinjamkan ke Girona, dan yang mengharuskannya menjalani operasi sehingga ia absen dari Piala Dunia.

Selain itu, sang pemain sedang terburu-buru, karena ia telah merencanakan perjalanannya sejak beberapa hari lalu untuk menjalani pemeriksaan medis bersama klub Belanda tersebut dan menyelesaikan prosedur peminjamannya ke Ajax.

Klub Belanda tersebut telah memulai latihan pramusim pada 1 Juli, dan seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk menyelesaikan kesepakatan ini semakin mendesak karena pertandingan resmi pertama akan digelar pada 23 Juli dalam kompetisi Conference League, dan klub ingin kiper tersebut sudah siap bertanding.