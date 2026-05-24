Kerusuhan pasca-pertandingan Ajax vs FC Utrecht: para pendukung melempari polisi dengan batu

Kemenangan Ajax dalam babak play-off kualifikasi kompetisi Eropa pada Minggu sore memicu kericuhan di Volendam. Segera setelah peluit akhir dibunyikan, ratusan pendukung Ajax membanjiri lapangan Stadion Kras untuk merayakan keberhasilan tim mereka. Di luar stadion pun terjadi keributan setelah pertandingan usai.

Petugas keamanan ternyata tidak mampu menahan serbuan massal ke lapangan. Para pemain Ajax dan FC Utrecht segera meninggalkan lapangan, sementara polisi dan Satuan Mobil (ME) segera bertindak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Dengan beberapa barisan dan anjing polisi, Unit Mobil akhirnya berhasil memaksa para pendukung mundur ke arah tribun. Polisi telah memperhitungkan kemungkinan serbuan ke lapangan dan karenanya langsung berada di dan sekitar lapangan.

Kegembiraan yang meluap-luap di kalangan pendukung Ajax dapat dimengerti. Berkat peran kunci kiper Maarten Paes, yang berhasil menahan dua tendangan penalti selama adu penalti, Ajax akhirnya memastikan tiket ke kompetisi Eropa. Tim asal Amsterdam ini pun dapat bersiap untuk babak kualifikasi Liga Konferensi.

Karena rangkaian konser Harry Styles di Johan Cruijff ArenA, pertandingan tersebut digelar di Stadion Kras di Volendam. Di stadion tersebut, tribun penonton berada sangat dekat dengan lapangan, yang secara signifikan meningkatkan risiko penyerbuan lapangan.

Di luar stadion pun tetap ricuh setelah pertandingan usai. Pasukan ME harus turun tangan untuk memisahkan pendukung Ajax dan FC Utrecht. Menurut laporan, kelompok-kelompok pendukung mencoba saling mencari di berbagai lokasi di sekitar stadion. Rekaman yang beredar di media sosial juga menunjukkan bagaimana pendukung Utrecht mencoba menerobos keluar dari area tertutup di depan tribun tamu. Pasukan ME menggunakan gas air mata dan memaksa kelompok tersebut mundur.

Situasi semakin memanas ketika para pendukung FC Utrecht melemparkan batu ke arah polisi. Lemparan batu tersebut juga mengenai jendela sebuah bangunan di dekat lokasi. Sekitar pukul 16.00, para pendukung tim tamu akhirnya dapat kembali ke Utrecht dengan bus di bawah pengawalan polisi.

Seorang orang ditangkap sehubungan dengan pertandingan tersebut. Orang tersebut adalah seorang pendukung Ajax yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap sesama pendukung di dalam stadion.