Beberapa hari menjelang laga yang dinanti antara klub Prancis Lille dan klub Turki Galatasaray di Liga Champions Eropa, kekhawatiran keamanan meningkat di dalam klub Turki tersebut, menyusul aksi kekerasan dan penjarahan yang terjadi di sejumlah kota Prancis selama akhir pekan, yang mendorong manajemennya untuk menuntut jaminan demi melindungi rombongan dan para pendukungnya.

Situs "Foot Mercato" Prancis menyebutkan bahwa Galatasaray merasa sangat khawatir terhadap situasi keamanan di Prancis, terutama dengan adanya perkiraan kehadiran suporter Turki dalam jumlah besar di Stadion Pierre Mauroy pada hari Rabu, untuk mendukung tim dalam laga Eropa yang dinanti itu.

Peristiwa yang terjadi di kota Lille, yang mengakibatkan kerusakan sejumlah toko dan beberapa di antaranya mengalami penjarahan, semakin menambah kekhawatiran manajemen klub Turki tersebut terkait keselamatan para pemain, anggota staf teknis, serta para pendukung yang diperkirakan akan tiba di Prancis.

Di tengah perkembangan ini, Galatasaray meminta Asosiasi Sepak Bola Eropa UEFA untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat guna mengamankan pertandingan, dengan fokus khusus pada prosedur pergerakan suporter dan menjamin keselamatan mereka sebelum, selama, dan setelah laga berakhir.

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 12.45 GAL

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menegaskan bahwa pertandingan Liga Champions Eropa yang dijadwalkan berlangsung di Prancis pekan ini, termasuk laga antara Lille dan Galatasaray, akan tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa perubahan.

Dengan demikian, otoritas Prancis menghadapi tantangan keamanan untuk memastikan laga berlangsung dalam suasana yang aman, di tengah situasi penuh ketegangan dan kekhawatiran yang menyelimuti salah satu pertandingan paling menonjol dalam pekan Eropa ini.