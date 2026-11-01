Wasit Munera Montero memimpin pertandingan antara Real Madrid dan tuan rumah Racing Santander, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos tiga gol tanpa balas, pada pekan ke-11 kompetisi Liga.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada situasi perwasitan kontroversial, memberikan penilaian mengejutkan kepada wasit Munera Montero, yakni 1,5 dari 10 poin.

"Archivo VAR" menjelaskan bahwa Munera Montero menampilkan performa perwasitan terburuknya, dengan selisih yang jelas dibandingkan seluruh pertandingannya pada musim ini, seraya menegaskan bahwa apa yang terjadi bagaikan sebuah "keruntuhan perwasitan".

Montero tidak tepat dalam menilai situasi-situasi sederhana, maupun dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan area penalti, kecuali dalam hal ia tidak menghitung sebuah pelanggaran akibat injakan yang sangat ringan dari Mantilla terhadap Yan Diomande.

Setelah itu, hampir tidak ada satu pun keputusan yang ia buat dengan benar. Selain itu, performa Munera Montero juga labil di sisi disiplin, karena ia mengabaikan pemberian kartu kuning yang sudah jelas, sementara ia justru mengeluarkan kartu lain yang sama sekali tidak ada alasan untuk dikeluarkan.

Pertandingan ini menyaksikan dua situasi yang memicu kontroversi, tanpa menghitung benturan yang telah disebutkan antara Mantilla dan Diomande.

Pada situasi pertama, setelah benturan ringan dari Brati ke perut Mbappe, penyerang Prancis itu terjatuh di dalam area penalti setelah merasakan benturan tersebut. Ini merupakan situasi yang jelas-jelas menuntut intervensi teknologi wasit video asisten, tetapi Mia Alvendiz sepenuhnya melepaskan tanggung jawabnya dan mengabaikan intervensi.

Namun ia tidak melakukan hal yang sama pada babak kedua, ketika ia meminta wasit lapangan untuk menuju ke layar guna meninjau sentuhan tangan dari Tchouameni, hingga wasit memutuskan setelah meninjau tayangan bahwa hal itu tidak menuntut penghitungan pelanggaran.

Anehnya, tidak ada satu pun tayangan yang menunjukkan secara jelas identitas pemain yang menyentuh bola lebih dulu, apakah pemain Prancis itu ataukah lawannya.