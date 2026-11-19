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Laporan keuangan terbaru Manchester United mengungkap krisis klub yang kian parah. Pada Kamis, klub mengumumkan kerugian bersih yang meningkat dan utang yang bertambah, bersamaan dengan langkah pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino mengemban misi menyelamatkan tim dari perebutan zona degradasi Liga Primer Inggris.

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Hasil tersebut dengan jelas memperlihatkan besarnya kerugian finansial di balik keterpurukan United di lapangan. Klub saat ini menempati peringkat ke-18 klasemen liga dan telah menunjuk pelatih baru, Mauricio Pochettino, demi menghindari degradasi yang bisa membuat klub kehilangan puluhan juta pound sterling dari pendapatan dan pemasukan sponsor.

Saham Manchester United yang tercatat di bursa Amerika Serikat turun hampir 9 persen dalam perdagangan sebelum pembukaan pasar, sebuah tanda jelas kekhawatiran investor terhadap kondisi klub saat ini.

Pochettino ditunjuk pada Jumat lalu, menyusul pemecatan Michael Carrick yang hanya meraih satu kemenangan dari sepuluh pertandingan liga musim ini, start terburuk tim dalam beberapa dekade terakhir.

CEO Omar Berrada mengatakan, seperti dikutip Reuters: "Kami senang menyambut Mauricio Pochettino dan stafnya di klub, dan prioritas kami adalah mendukung mereka dalam upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan performa di lapangan."

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Pochettino menjadi pelatih ketiga yang ditunjuk di bawah kepemimpinan Jim Ratcliffe sebagai pemimpin operasional sepak bola, setelah Ruben Amorim dan Carrick, dalam rangkaian pergantian pelatih yang belum juga mampu menghentikan penurunan performa klub.

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Manchester United menjalin kesepakatan dengan Ratcliffe pada 2024 setelah miliarder asal Inggris itu mengakuisisi saham minoritas dalam upaya membangkitkan klub dan mengembalikannya ke jalur juara.

Pada September lalu, klub mencatat kerugian tahunan ketujuh secara beruntun, karena biaya perekrutan pemain serta pemecatan Amorim tahun ini memperbesar defisit keuangan. United pun menegaskan komitmen penuhnya terhadap regulasi keberlanjutan finansial.

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Utang klub mencapai 775 juta dolar AS pada September, naik 125 juta dolar AS dibanding tahun lalu, akibat pembiayaan ulang kredit pada Juni, menurut keterangan klub.

Pendapatan United naik 4 persen menjadi 146 juta pound sterling, atau setara 191,8 juta dolar AS, dalam tiga bulan yang berakhir pada September.

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Kerugian bersih meningkat menjadi 18,1 juta pound sterling, dibandingkan kerugian sebesar 6,6 juta pound sterling pada periode yang sama tahun lalu, yang mencerminkan besarnya tekanan finansial yang terus bertambah.

United mempertahankan proyeksi tahunan untuk laba dan pendapatan inti tanpa perubahan, sebagai upaya meyakinkan investor dan suporter bahwa klub masih mampu melewati masa sulit ini.

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Klub akan menghadapi rival beratnya, Liverpool, pada Minggu, dalam ujian sesungguhnya bagi Pochettino. Semua mata akan tertuju ke Anfield untuk melihat apakah pelatih asal Argentina itu bisa mengawali misi penyelamatan dengan kemenangan besar yang membangkitkan moral, atau justru krisis semakin rumit.