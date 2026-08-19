Pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Rennes, yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam dalam laga pembuka Liga Prancis, mengalami perubahan mendadak pada lokasi penyelenggaraannya, setelah diputuskan untuk memindahkannya dari Stadion "Parc des Princes" ke Stadion Rennes, akibat kondisi buruk permukaan lapangan stadion Paris tersebut.

Paris Saint-Germain sedianya akan menjamu Rennes pada Minggu malam dalam salah satu laga besar pertama musim baru Liga Prancis, namun gelombang panas ekstrem yang melanda ibu kota Prancis menyebabkan kerusakan besar pada permukaan lapangan Stadion "Parc des Princes", sehingga penyelenggaraan pertandingan pada waktu dan tempat aslinya menjadi diragukan.

Menurut jaringan RMC, otoritas Liga Prancis dihadapkan pada dua pilihan seandainya dipastikan bahwa permukaan lapangan tidak layak digunakan: menunda pertandingan ke waktu berikutnya, atau memindahkannya ke Stadion Rennes dan menggelarnya sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Setelah mempertimbangkan pilihan yang tersedia, diputuskan untuk mengambil solusi kedua, sehingga pertandingan akan digelar di Rennes pada Minggu malam.

Paris tidak menemukan stadion pengganti

Menurut RMC, Paris Saint-Germain berupaya mencari stadion pengganti di kawasan Île-de-France, namun tidak berhasil menemukan stadion yang sesuai untuk menggelar laga tersebut.

Menyusul hal itu, klub asal Paris tersebut menghubungi para pejabat Rennes untuk menanyakan kemungkinan menggelar pertandingan di stadion milik Rennes, permintaan yang disetujui oleh klub tuan rumah tersebut, meskipun keputusan itu menuntut pengaturan logistik dan organisasi yang rumit dalam waktu singkat.

Rennes lebih memilih menghindari penundaan pertandingan, terlebih hal itu akan menambah kepadatan jadwal tim, di tengah keterikatan Eropa mereka dan persiapan menghadapi musim baru.

Potensi kerugian finansial dan organisasi

Pemindahan pertandingan ke Rennes menimbulkan tantangan besar bagi klub Prancis tersebut, karena mereka harus menata ulang proses penjualan tiket, area hospitality dan tamu VIP, di samping dampak keputusan itu terhadap pemegang tiket musiman yang mungkin tidak dapat menghadiri laga tersebut.

Klub juga harus menangani biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya sebagai persiapan menjalani pertandingan di Paris, termasuk pengaturan perjalanan, akomodasi, dan berbagai pengeluaran logistik lainnya.

Apakah laga leg kedua juga akan digelar di Rennes?

Kontroversi terbesar tetap berkaitan dengan nasib pertandingan leg kedua antara kedua tim.

Klub Rennes menegaskan bahwa apa yang terjadi tidak merepresentasikan "pertukaran" resmi kedua laga leg pertama dan leg kedua, melainkan sekadar pemindahan laga leg pertama ke stadion mereka sebagai solusi darurat akibat tidak layaknya permukaan lapangan stadion Paris Saint-Germain.

Berdasarkan hal itu, Rennes berpandangan bahwa laga leg kedua harus digelar di stadion mereka sebagaimana yang direncanakan semula, sesuai regulasi otoritas Liga Prancis, dan bahwa pemindahan laga hari Minggu tidak secara otomatis berarti disahkannya pertukaran resmi antara kedua laga leg pertama dan leg kedua.

Komite kompetisi otoritas Liga Prancis diperkirakan akan mengkaji situasi dan mengambil keputusan akhir mengenai persoalan ini, sementara Rennes berniat membela hak-hak mereka dan mempertahankan hak untuk menjadi tuan rumah laga leg kedua sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam jadwal aslinya.

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