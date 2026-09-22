Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Marca, pelatih Los Blancos makin kehilangan kesabaran terhadap superstar Brasilnya.

Dalam derby melawan rival sekota Atletico Madrid (1:2), Vini Jr. setelah kembali tampil mengecewakan sudah ditarik Mourinho pada menit ke-54 dan digantikan rekrutan anyar musim panas, Yan Diomande.

Pelatih kepala asal Portugal itu kabarnya terutama terganggu dengan kerja lari dan kontribusi defensif pemain 26 tahun tersebut yang sangat lemah. Selain itu, setelah dua tahun, kerja sama dengan Kylian Mbappe di sebelahnya juga masih belum berjalan.

Kini bahkan disebut ada pertimbangan untuk benar-benar mencadangkan sang pemain Brasil dari starting XI dan sebagai gantinya memainkan eks Leipzig Diomande atau bahkan Mbappe di posisinya.

Bagaimanapun, juara dunia Prancis itu, yang sebenarnya secara nominal juga dimainkan sebagai penyerang tengah di bawah Mourinho, tampaknya bukan hanya karena kebiasaan terus bergerak ke sayap kiri. Di posisi nomor sembilan, youngster Carlos Espi pada akhirnya bisa lebih sering mendapat kesempatan, setelah ia sudah membuktikan ketajamannya dengan dua gol dalam empat penampilan di LaLiga.

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Berapa lama lagi kontrak Vinicius Junior di Real Madrid?

Vinicius Junior setelah tujuh pertandingan di kasta tertinggi Spanyol - semuanya ia mainkan sejak awal - sejauh ini baru mencetak satu gol, meski ia setidaknya mampu menyumbang empat assist.

Baru-baru ini, bintang serang 26 tahun itu memperpanjang kontraknya di Real Madrid untuk jangka panjang hingga 2032 dan dengan demikian untuk sementara meredam spekulasi soal masa depannya di Madrid.