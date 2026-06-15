Timnas Uruguay kembali menjadi bahan perbincangan di Piala Dunia di Amerika Serikat. Setelah tim asuhan pelatih Marcelo Bielsa sebelumnya mengalami keterlambatan akibat masalah dokumen perjalanan, kini beredar rekaman menarik mengenai kedatangan tim asal Amerika Selatan tersebut di Amerika.

Di media sosial beredar video yang memperlihatkan para pemain internasional Uruguay harus berbaris segera setelah tiba untuk menjalani pemeriksaan keamanan yang ketat. Petugas membiarkan anjing pelacak memeriksa koper para pemain, sementara koper-koper tersebut diperiksa satu per satu di samping bus tim.

Adegan-adegan yang mencolok ini terjadi setelah persiapan yang kacau menjelang turnamen. Pada hari Minggu, Uruguay awalnya tidak dapat berangkat ke Amerika Serikat karena masalah dengan dokumen yang diperlukan. Akibatnya, kurang dari 24 jam sebelum kick-off pertandingan melawan Arab Saudi, tim tersebut masih berada di luar negara tuan rumah.

Akhirnya, solusi ditemukan dan skuad tersebut dapat terbang ke Florida. Pelatih kepala Bielsa bahkan mengadakan konferensi pers tak lama setelah kedatangan, di mana ia menekankan bahwa masalah perjalanan tersebut tidak akan memengaruhi persiapan timnya.

Kapten José María Giménez juga menyebut situasi tersebut sebagai situasi yang sulit. Bek Atlético Madrid itu mengatakan bahwa Uruguay terpaksa tinggal lebih lama di hotel akibat penundaan tersebut, namun para pemain justru berusaha memanfaatkan waktu istirahat tambahan itu untuk keuntungan mereka.

Uruguay kini telah memulai pertandingan pembukaannya di Piala Dunia melawan Arab Saudi. Di grup yang sama, Cape Verde sebelumnya berhasil meraih satu poin yang sangat mengejutkan melawan Spanyol (0-0).







