"Keriuhan itu tak menggoyahkan kami".. Bintang Spanyol membalas dengan tegas setelah menghancurkan Arab Saudi

Pemain internasional Spanyol, Dani Olmo, menegaskan bahwa tim nasional Spanyol tidak terpengaruh oleh “kebisingan” media pasca hasil imbang yang mengecewakan melawan Cape Verde, sekaligus memuji kekuatan tim dan kemampuannya untuk merespons secara efektif di bawah tekanan, setelah meraih kemenangan telak atas Arab Saudi (4-0) pada pertandingan kedua Piala Dunia 2026.

Olmo mengatakan dalam konferensi pers di zona campuran setelah pertandingan di mana ia tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di turnamen ini: “Ketika kami tidak menang, selalu ada keributan di latar belakang, tetapi pada akhirnya, kami fokus pada penampilan kami, dan kami telah membuktikannya.”

Pemain Barcelona itu menambahkan: “Hari ini kami adalah tim yang sangat kuat, dan bahkan ketika tekanan semakin meningkat, kami tetap siap, siap untuk meningkatkan level permainan kami dan merespons dengan efektif. Inilah kekuatan kami, kekuatan tim, dan kami akan terus seperti ini hingga akhir.”

Saya merasa sangat lega

Olmo mengungkapkan kebahagiaannya atas penampilan kolektif tim, dengan mengatakan: “Saya senang. Tujuan kami adalah menang lagi, dan mengembalikan perasaan positif yang mungkin kami lewatkan di pertandingan pertama. Saya rasa tim telah menampilkan pertandingan yang luar biasa.”

Ia juga memuji posisinya di lini tengah serang: “Saya merasa nyaman di lapangan. Kami memiliki tim yang sangat kompak, dan ketika saya bermain di posisi ini di belakang penyerang, meskipun ruangnya sempit, saya tetap merasa nyaman di sana. Saya berusaha menciptakan keunggulan jumlah pemain bagi rekan-rekan saya, untuk memastikan kelancaran permainan.”

Ia mengakui betapa sulitnya perasaannya setelah pertandingan pertama: “Setelah pertandingan melawan Cape Verde, saya tidak merasa baik, untuk tidak mengatakan yang lain. Kami tahu bahwa kami harus menang hari ini dan kami berhasil melakukannya, jadi saya senang dengan hal itu.”

Yamal mengandalkan dirinya sendiri

Olmo juga berbicara tentang hubungannya dengan rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, yang mencetak gol pertamanya di Piala Dunia: “Semuanya sangat mudah. Kami sudah bermain bersama di klub selama bertahun-tahun. Saya tahu kapan dia membutuhkan saya untuk memberinya ruang lebih luas, dan kapan dia menginginkan koordinasi yang lebih baik.”

Dia menambahkan: “Secara pribadi, saya juga ingin mengucapkan selamat kepadanya atas gol pertamanya di Piala Dunia. Hal itu membuat kami sangat senang. Kami berharap gol ini menjadi awal dari serangkaian gol. Pada akhirnya, bermain bersamanya sangat menyenangkan.”

Olmo membantah bahwa Yamal membutuhkan perhatian khusus meskipun usianya masih muda: “Kami merawatnya, tapi dia mandiri. Memang usianya masih muda, tapi dia rendah hati dan tahu apa yang harus dilakukannya. Dia sangat rajin. Kami senang dia kembali ke level ini, dan berharap dia bisa membantu kami lebih banyak lagi.”

Ferran Hampir Mencetak Gol

Olmo membela rekan setimnya, Ferran Torres, yang membuang peluang-peluang mudah di depan gawang: “Gol selalu membantu seorang penyerang, tapi saya melihat Ferran tampil bagus; dia bersemangat dan penuh energi. Pada akhirnya, dia memang belum mencetak gol, tapi dia hampir mencetak gol, dan dia telah memberikan serta akan terus memberikan banyak hal bagi kami di turnamen ini.”

Olmo menutup pernyataannya dengan menegaskan keyakinan tim terhadap kemampuannya: “Kami selalu memiliki keyakinan ini; kami tahu level dan kualitas kami, dan kami hanya perlu menunjukkannya di lapangan. Dan hari ini kami melakukannya.”

Dengan kemenangan ini, Spanyol sementara memuncaki Grup H dengan 4 poin, menjelang pertandingan krusial melawan Uruguay di putaran ketiga yang mungkin akan menentukan lolosnya mereka ke babak 32 besar Piala Dunia.