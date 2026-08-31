Secara tak terduga, Borussia Dortmund berada di bawah tekanan sesaat sebelum penutupan bursa transfer. Absennya rekrutan anyar Giannis Konstantelias dalam waktu lama (robek ligamen lutut) tiba-tiba meninggalkan lubang dalam skuad BVB. Pertanyaannya adalah bagaimana klub Westfalen itu akan merespons. Godaan untuk kembali pada solusi yang dianggap jelas, yang bahkan masih boleh direkrut belakangan, bisa saja ada di BVB. Namanya: Jadon Sancho.

Pemain Inggris itu, yang sudah dua kali bermain untuk BVB, saat ini memang berstatus tanpa klub. Artinya, ia tersedia secara bebas transfer dan mengenal Dortmund. Namun yang terutama, ia adalah satu hal: nama yang membangkitkan emosi. Tetapi justru di situlah letak masalahnya.

Direktur pelaksana Carsten Cramer mengatakan pada Minggu di Sky90 bahwa hampir tidak ada nama yang bisa begitu menggetarkan BVB seperti Sancho. Itu mungkin benar jika melihat sekilas media sosial. Namun jika dilihat murni dari sisi olahraga, antusiasme terhadap pemain yang kini berusia 26 tahun itu sulit dijelaskan. Karena itu, BVB tidak seharusnya memulangkan Sancho justru saat ini. Bukan terlepas dari masa lalunya, melainkan karena masa kininya.

Getty Images

Berapa biaya transfer yang dulu diterima BVB untuk Jadon Sancho?

Sejak hengkang dari Dortmund ke Manchester United pada 2021 dengan nilai 85 juta euro, Sancho terus mengejar masa brilian yang pernah ia miliki di BVB. Fakta bahwa pemain dengan 23 caps untuk tim nasional itu kini terjerumus ke status tanpa klub dan tampaknya tidak ada klub dengan ambisi sebanding seperti milik BVB yang tertarik kepadanya, juga sangat berbicara.

Lima tahun terakhir menceritakan kisah yang secara statistik cukup jelas. Dalam periode itu, Sancho mencatatkan 184 pertandingan kompetitif dengan 21 gol dan 22 assist. Ia rata-rata bermain kurang dari satu jam per laga, dan membutuhkan hampir 250 menit untuk terlibat dalam satu gol.

Ini bukan sekadar gambaran sesaat, melainkan pola yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sancho memang tanpa diragukan menggetarkan Dortmund antara 2017 dan 2021. Namun pemain itu bukan lagi dirinya yang sekarang.

Getty Images

Jadon Sancho sudah bertahun-tahun gagal kembali ke performa terbaiknya

Rujukan pada masa peminjaman enam bulannya ke BVB pada musim dingin 2024 juga tidak cukup kuat. Bahkan saat itu pun masalahnya adalah kurangnya konsistensi Sancho, meski ia sempat memperlihatkan momen-momen gemilang di Liga Champions maupun Bundesliga. Beberapa penampilan bagus itu membekas dalam ingatan karena menonjol, bukan karena itu merupakan level normal Sancho.

Dari beberapa pertandingan yang lebih baik, perencanaan skuad yang andal tidak bisa disusun. Namun itulah tepatnya yang sedang dibutuhkan BVB sekarang. Setelah Konstantelias cedera, Borussia membutuhkan kecepatan, dinamika, serta ancaman lari ke ruang, dan dengan demikian seorang pemain yang secara reguler menghadirkan kualitas-kualitas itu di lapangan. Seperti yang diyakini bisa dilakukan oleh pemain Yunani yang mengawali musim dengan kuat itu.

Namun semua itu belakangan tidak mampu dilakukan Sancho, baik di ManUnited, di Dortmund, maupun dalam dua masa peminjaman berikutnya ke Chelsea dan Aston Villa. Mendatangkan pemain yang selama beberapa tahun terakhir sia-sia mengejar kembali performa puncaknya di masa lalu bukanlah konsekuensi logis dari cedera Konstantelias, melainkan pertaruhan pada masa lalu yang sudah jauh tertinggal.

Getty Images

Pengulangan dengan Jadon Sancho: pemain mana saja yang pernah dipulangkan BVB sejauh ini?

Terlebih lagi, transfer Sancho akan benar-benar bertolak belakang dengan jalur anti-bau kandang sendiri, yang belakangan ditempuh "BVB baru" (Cramer) di bawah direktur olahraga Ole Book. Dortmund secara sukarela berpisah dengan pemain-pemain seperti Niklas Süle atau Julian Brandt, yang penampilannya dalam jangka waktu panjang tidak cukup konsisten. Sekarang memulangkan Sancho, yang mengalami persoalan serupa, sama tidak masuk akalnya dengan aksi pemulangan pada tahun-tahun sebelumnya yang sebagian gagal dengan menyedihkan, tetapi belakangan kerap dipoles secara romantis, seperti terhadap Mario Götze, Shinji Kagawa, atau Nuri Sahin.

Argumen bahwa Sancho, berkat kemampuannya yang berpotensi luar biasa, masih bisa menjadi pembeda juga tidak cukup kuat. Ya, kemungkinan hingga hari ini Sancho masih bisa menentukan pertandingan pada hari-hari terbaiknya. Namun yang menentukan bukanlah apakah seorang pesepakbola pada dasarnya memiliki kemampuan luar biasa, melainkan seberapa sering ia bisa menampilkannya.

Kerinduan terhadap Sancho dari sebagian fan BVB tentu bukan sesuatu yang sepenuhnya tak bisa dipahami. Namun itu irasional, karena tidak berpijak pada kapasitas performanya saat ini. Dortmund tidak boleh membiarkan dirinya dipandu oleh sebuah nama ketika memikirkan pengganti Konstantelias, hanya karena nama itu memiliki masa lalu yang istimewa. Harga terbesar yang akan dibayar BVB untuk transfer Sancho yang bebas biaya transfer adalah pengingkaran terhadap strategi skuad mereka sendiri.

BVB, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya Borussia Dortmund