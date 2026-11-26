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Laga Liga Europa antara Besiktas dan Hapoel Be'er Sheva terhenti cukup lama setelah hampir setengah jam berjalan akibat kericuhan di tribune.

Wasit asal Denmark, Morten Krogh, meminta kedua tim masuk ke ruang ganti setelah suporter klub Istanbul itu terlibat bentrokan dengan petugas keamanan di tribune. Pertandingan berlangsung di Batumi karena UEFA memindahkan laga melawan tim Israel tersebut ke Georgia demi alasan keamanan.

Sebelum sepak mula, suporter Besiktas sudah menyoraki para pemain Hapoel. Ketika mereka mengangkat sebuah bendera Palestina berukuran kecil, polisi Georgia turun tangan dan memasuki blok tribune untuk menyingkirkan bendera itu.

Situasi itu memicu bentrokan. Para suporter mencabut dudukan kursi dari tempatnya dan melemparkannya ke arah petugas keamanan. Tayangan televisi memperlihatkan seorang suporter di area dalam stadion harus dibawa pergi dengan tandu. Para pemain Besiktas berusaha menenangkan suporter mereka, tetapi tidak berhasil. Tak lama kemudian, mereka masuk ke ruang ganti selama sekitar 40 menit sebelum pertandingan akhirnya dilanjutkan.