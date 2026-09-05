Babak pertama NEC vs Feyenoord tidak terlalu layak dikenang, tetapi sesaat sebelum turun minum situasi tiba-tiba memanas. Noë Lebreton dan Gjivai Zechiël sudah terlibat cekcok di lapangan, tetapi saat memasuki lorong pemain insiden itu mendapat kelanjutan yang mencolok.

Hal itu terlihat dari tayangan ESPN. Clement Bischoff tampaknya masih belum selesai bertengkar dan terlihat jelas mencari konfrontasi fisik dengan Zechiël, yang sesaat sebelumnya juga sudah terlibat dalam keributan tersebut.

Dalam insiden itu, Bischof bahkan melayangkan sundulan ringan dan setelahnya harus ditahan oleh Jeremiah St. Juste serta seorang anggota staf NEC. “Mari kita lihat, mari kita lihat,” teriaknya kepada Zechiël, yang sebelumnya diduga juga sempat meneriakkan sesuatu kepada Bischoff.

Pada akhirnya, setelah intervensi sejumlah pemain, situasi tampak mereda, meski Charles Vanhoutte sempat mendorong tangannya ke depan lensa kamera, sehingga tayangan lanjutan dari insiden itu tidak terlihat.

Dalam keributan di lapangan itu, Lebreton dan Zechiël sama-sama dihukum kartu kuning. Luciano Valente juga datang dengan sangat emosional, tetapi lolos tanpa kartu. Skor saat turun minum dalam laga NEC vs Feyenoord, setelah babak pertama yang minim peluang, adalah 0-0.