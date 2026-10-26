Fenerbahce mengoper bola dari lingkaran tengah kembali kepada kiper Ederson, yang kemudian melepaskan tendangan jauh ke depan. Di sana, setelah 12 detik, bek Gala Abdülkerim Bardakci dan penyerang Fener Romelu Lukaku berebut bola. Bardakci menjepit lengan pemain Belgia itu, tetapi kemudian ia sendiri terjatuh. Lukaku mengacungkan jari telunjuk ke arahnya untuk menunjukkan pendapatnya tentang aksi tersebut. Para pemain pun langsung berkerumun, dan asisten wasit yang bergegas masuk ke lapangan tak mampu melerainya.

Setelah sejumlah pemain dari kedua tim saling dorong dan tarik, situasi kembali agak tenang, meski Lukaku masih sempat melontarkan makian kasar kepada lawannya. Wasit kemudian memanggil Bardakci dan Lukaku untuk menyelesaikan persoalan itu.

Setelah itu, Lukaku tidak banyak berperan dalam derbi. Sebaliknya, penyerang Gala Victor Osimhen-lah yang menjadi sorotan. Pemain Nigeria itu mencetak dua gol sebelum jeda untuk membawa Cim Bom unggul 2-0, keunggulan yang sangat layak mereka dapatkan (29', 44'). Fenerbahce hanya menghasilkan satu tembakan dalam satu jam pertama. Momen paling berbahaya bagi tim tamu justru tercipta melalui pemain Gala, Davinson Sanchez, yang mengarahkan bola ke tiang gawangnya sendiri saat berupaya membuangnya. Irfan Kahveci kemudian memperkecil ketertinggalan tim tamu lewat tendangan salto yang luar biasa, tetapi Fener tak mampu meraih lebih dari hasil 1-2.

Bagaimana kiprah Gala dan Fener dalam beberapa pekan terakhir?

Berkat kemenangan derbi atas rival bebuyutannya, juara bertahan Gala mempertahankan posisi puncak klasemen Süper Lig, sementara Fenerbahce berada di peringkat kelima dengan selisih enam poin dari pemuncak klasemen. Dalam beberapa pekan terakhir, Fenerbahce juga mengalami sejumlah masalah di Liga Champions. Pada laga kedua, mereka dihajar 0-6 di kandang Aston Villa, lalu menyia-nyiakan keunggulan 2-0 saat bermain imbang 2-2 di kandang melawan Slavia Prag pekan lalu. Akibatnya, posisi pelatih Ismail Kartal berada di bawah tekanan besar.