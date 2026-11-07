Keributan hebat di lorong: petugas keamanan turun tangan memisahkan pemain Real Madrid dan Valencia

Laga Real Madrid kontra Valencia, yang babak pertamanya berakhir dengan keunggulan tim Los Blancos lewat dua gol Fede Valverde dan Arda Guler di Stadion Mestalla, dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Spanyol, diwarnai ketegangan besar antara para pemain kedua tim, yang berujung pada keributan dan adu mulut saat mereka menuju ruang ganti seusai babak pertama berakhir.

Menurut laporan stasiun radio Spanyol "Cope", yang dikutip oleh surat kabar "Mundo Deportivo", terjadi perkelahian antara sejumlah pemain kedua tim di lorong menuju ruang ganti, sehingga petugas keamanan harus turun tangan untuk meredakan situasi dan memisahkan para pemain, serta mencegah keributan semakin memanas.

Radio tersebut menyebutkan keterlibatan duo Real Madrid, Jude Bellingham dan Antonio Rudiger, dalam adu mulut tersebut, setelah ketegangan antara para pemain kedua tim meningkat sepanjang 45 menit pertama.

Kejadian ini berlangsung di tengah suasana panas di dalam stadion, setelah para pemain kedua tim memprotes sejumlah keputusan wasit, sehingga kondisi tegang itu berpindah dari lapangan ke lorong menuju ruang ganti.