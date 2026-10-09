Setelah sekitar enam pekan tanpa klub sejak berpisah dengan tim divisi teratas Norwegia, SK Brann Bergen, Rabbi Matondo kini telah menemukan pelabuhan baru. Winger asal Wales berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak hingga musim panas mendatang bersama Hibernian Edinburgh, seperti diumumkan klub tersebut pada Kamis. Hibs saat ini menempati peringkat kesepuluh dari 12 tim di liga Skotlandia.

"Saya sangat senang menyambut Rabbi di Hibernian FC," kata pelatih Marink Reedijk. "Rabbi membawa kecepatan, determinasi, dan ancaman gol dari sisi sayap, serta juga memperkaya ruang ganti kami dengan kepribadiannya yang positif."

Kecepatan, determinasi, ancaman gol, semua itu juga pernah diharapkan FC Schalke 04 dari Matondo. Pada Januari 2019, Die Königsblauen membayar sembilan juta euro kepada Manchester City untuk pemain yang saat itu berusia 18 tahun tersebut, dengan City mengamankan klausul pembelian kembali senilai 50 juta.

Rabbi Matondo memicu skandal di dalam pesawat

Saat itu, Matondo memang dianggap sebagai salah satu talenta terbesar milik klub top Inggris tersebut, tetapi di bawah pelatih Pep Guardiola ia tidak mendapat kesempatan bermain. "Pada dasarnya kami percaya kepada para pemain muda kami," kata Guardiola saat perpisahan. "Jika mereka punya kesabaran yang diperlukan, mereka bisa bertahan. Tetapi jika mereka tidak sabar, maka mereka harus pergi." Di Schalke, Matondo menjalani debut beberapa hari setelah kedatangannya, tetapi gagal memberi dampak yang diharapkan dan tetap tanpa kontribusi gol maupun assist meski tampil beberapa kali lagi pada sisa musim itu.

Matondo baru menjadi sorotan setelah musim berakhir, tepatnya lewat sebuah insiden yang tidak menyenangkan. Dalam penerbangan dari Faro, Portugal, ke Bristol, Matondo menurut laporan yang selaras disebut menolak mengenakan sabuk pengaman saat lepas landas. Setelah itu, ia disebut menghina seorang pramugari dengan sebutan "jalang". Setelah mendarat, ia dibawa pergi dan diperiksa oleh tiga polisi. Matondo sendiri membantah tuduhan tersebut.

IMAGO

Rabbi Matondo berfoto dengan mengenakan jersey BVB

Pada musim berikutnya, ia memang mencatatkan dua gol dari 21 penampilan untuk Schalke. Namun, yang lebih diingat justru sebuah foto dirinya sedang berlatih dengan jersey Jadon Sancho dari rival bebuyutan, Borussia Dortmund. Tak mengherankan, foto tersebut memicu reaksi marah dari fans Schalke. "Saya sudah menegaskan dengan sangat jelas kepada Rabbi Matondo lewat telepon apa pendapat saya tentang tindakan ceroboh seperti itu," kata direktur olahraga saat itu, Jochen Schneider.

Matondo kemudian menjelaskan bahwa ia "memakai jersey itu bukan karena Dortmund, melainkan karena Jadon Sancho. Jadon adalah salah satu sahabat terbaik saya, kami rutin berkomunikasi." Sancho dan Matondo pernah bermain bersama di akademi City, dan dengan pindah ke Schalke, Matondo ingin mengikuti jejak temannya yang begitu sukses di BVB itu.

Rabbi Matondo hanya bermain 30 menit untuk Brann Bergen

Pada paruh pertama musim 2020/21, Matondo masih sempat tampil tiga kali untuk Schalke. Setelah itu, ia menjalani dua masa peminjaman ke Stoke City di Inggris dan Cercle Brugge di Belgia, sebelum pada musim panas 2022 pindah ke Glasgow Rangers dengan nilai tiga juta euro, setahun sebelum kontraknya berakhir. Juga karena masalah cedera yang terus berlanjut, ia tidak mampu melampaui status sebagai pemain pelapis di klub tradisional Skotlandia tersebut, dan sempat kembali ke Jerman untuk dipinjamkan ke Hannover 96.

Pada awal tahun, Rangers melepasnya secara gratis. Setelah itu menyusul intermezzo yang gagal di Bergen dengan hanya 30 menit bermain, masa tanpa klub, dan kini kepindahan ke Hibs.