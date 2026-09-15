Keributan besar di RC Lens: Dino Toppmöller kabarnya sudah dipecat setelah enam pertandingan

Seperti dilaporkan secara serempak oleh beberapa media Prancis dan juga surat kabar Bild, mantan pelatih Eintracht Frankfurt itu harus kembali angkat kaki. Padahal, ia memulai musim dengan kemenangan 1-0 di ajang Piala Super melawan PSG, sebelum dari empat laga liga hanya meraih empat poin yang cukup mengecewakan, dan Lens pada laga pembuka Liga Champions membalikkan ketertinggalan 1-2 melawan Slavia Praha menjadi 3-2.

Pemicu perpisahan itu pada akhirnya disebut adalah pembebastugasan asisten pelatih Nelson Morgado. Pria Portugal itu dikenal sebagai orang kepercayaan dekat Toppmöller, yang bekerja bersamanya sejak 2017 dan juga di Frankfurt. Pria 37 tahun itu disebut terlalu tidak nyaman bagi para petinggi dan staf Prancis di jajaran pelatih, karena ia menuntut lebih banyak komitmen dan gairah dari mereka.

Karena itu, klub pada Senin mengumumkan berakhirnya kebersamaan dengan Morgado, yang kemudian membuat Toppmöller bersikap menentang. Demi loyalitas kepada rekan seperjalanannya selama bertahun-tahun, campur tangan dalam wilayah kerjanya itu adalah sesuatu yang tak bisa diterima. Kini, Lens juga mengakhiri babak bersama putra dari legenda pelatih Klaus Toppmöller.

Mengapa Dino Toppmöller menuai kritik?

Menurut informasi dari L'Equipe dan RMC Sport dari Prancis, gaya bermain Toppmöller juga tidak terlalu mendapat sambutan besar dari para penggemar. Bahkan, kritik disebut bermunculan selepas laga liga di kandang Le Mans pada Minggu lalu, setelah Lens mengubah ketertinggalan 0-2 menjadi hasil imbang. Toppmöller sendiri bereaksi dengan kesal setelahnya. "Tim saya tidak boleh memulai pertandingan seperti itu. Saat jeda saya masih sangat marah, dan saya mengatakan itu karena kami tidak bisa bermain seperti itu. Hari ini lebih baik saya tidak mengatakan apa yang saya katakan saat turun minum. (...) Satu-satunya hal positif adalah kami sekali lagi menunjukkan karakter besar dan respons yang luar biasa," kecamnya.

Meski begitu, Toppmöller harus kehilangan enam pemain inti sekaligus karena cedera dan karena itu terpaksa menurunkan beberapa talenta muda sekaligus. Di antaranya juga Mezian Mesloub yang berusia 16 tahun. Langkah-langkah itu pada dasarnya disebut mendapat sambutan positif dari para petinggi yang dipimpin direktur umum Benjamin Parrot dan direktur olahraga Jean-Louis Leca. Namun, kasus Morgado tampaknya membuat suasana berubah drastis dalam waktu sangat singkat.

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Kapan Dino Toppmöller menjadi asisten pelatih Julian Nagelsmann?

Asisten pelatih sebelumnya, Yannick Cahuzac, untuk sementara akan menggantikan Toppmöller di pinggir lapangan bersama Lens, yang selain itu juga sedang berada dalam masa transisi. Meski merekrut antara lain mantan duo Bundesliga Michael Cuisance dan Thorgan Hazard, Lens pada musim panas ini mencatat surplus transfer sekitar 44 juta. Kepergian termahal adalah Mamadou Sangare, yang pindah ke FC Brentford di Premier League dengan nilai yang dikabarkan mencapai 48 juta euro.

Sebelumnya, Toppmöller menjabat selama dua setengah tahun di Frankfurt, sebelum kedua pihak berpisah pada Januari. Sebelumnya lagi, ia meraih dua gelar juara bersama FC Bayern München sebagai asisten pelatih Julian Nagelsmann pada musim 2021/22 dan 2022/23.