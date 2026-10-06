Sejumlah keributan mewarnai menit-menit akhir laga final Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" antara timnas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Timnas Arab Saudi mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Al-Inma Jeddah, pada partai final turnamen Teluk tersebut.

Pada menit-menit akhir pertandingan, para pemain timnas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terlibat sejumlah keributan, ketika Arab Saudi tengah unggul dua gol tanpa balas dan dekat dengan meraih gelar juara turnamen.

Namun, keributan terbesar terjadi tepat sebelum laga berakhir, saat Mutaib Al-Harbi dan Hammam Al-Hammami, dua pemain timnas Arab Saudi, menghampiri suporter timnas Uni Emirat Arab untuk merayakan keunggulan di hadapan mereka.

Aksi tersebut memicu campur tangan sejumlah pemain timnas Uni Emirat Arab, yang mendatangi dua pemain Arab Saudi itu dan terlibat bentrokan dengan mereka untuk mencegah keduanya merayakan di depan suporter Uni Emirat Arab.

Beberapa anggota staf teknis timnas Uni Emirat Arab turut campur tangan dalam insiden tersebut, hingga wasit asal Maroko, Jalal Jayed, memutuskan untuk mengusir salah satu dari mereka.

Perlu dicatat, ini adalah gelar pertama bagi timnas Arab Saudi dalam 23 tahun terakhir, saat mereka menjuarai Piala Teluk Arab 2003, sementara timnas Uni Emirat Arab gagal merebut kembali gelar yang hilang sejak 2013.