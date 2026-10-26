Fenerbahce mengoper bola dari lingkaran tengah kembali kepada kiper Ederson, yang kemudian melepaskan umpan panjang ke depan. Setelah 12 detik, bek Gala Abdülkerim Bardakci dan penyerang Fenerbahce Romelu Lukaku berebut bola di sana. Bardakci menjepit lengan pemain Belgia itu, tetapi kemudian ia sendiri terjatuh. Lukaku mengacungkan telunjuk ke arahnya untuk menunjukkan apa yang ia pikirkan tentang tindakan tersebut. Para pemain pun langsung berkerumun, dan asisten wasit yang bergegas masuk ke lapangan tidak mampu membubarkan mereka.

Setelah sejumlah pemain dari kedua tim saling dorong dan tarik, situasi kembali agak tenang, meski Lukaku sempat melontarkan umpatan kasar kepada lawannya. Wasit akhirnya memanggil Bardakci dan Lukaku untuk menyelesaikan persoalan itu.

Setelah itu, Lukaku tak banyak berperan dalam derby. Sebaliknya, Victor Osimhen dari kubu Gala menjadi sorotan. Pemain Nigeria itu mencetak dua gol sebelum jeda untuk membawa Cim Bom unggul 2-0, keunggulan yang sangat layak mereka dapatkan (29', 44'). Fenerbahce hanya mampu melepaskan satu tembakan ke gawang dalam satu jam pertama. Peluang paling berbahaya bagi tim tamu justru datang dari pemain Gala, Davinson Sanchez, yang mengarahkan bola ke tiang gawangnya sendiri saat berusaha membuangnya.

Bagaimana kiprah Gala dan Fener dalam beberapa pekan terakhir?

Jika menang dalam derby melawan rival bebuyutannya, juara bertahan Gala akan mempertahankan posisi puncak klasemen Süper Lig, sementara Fenerbahce, yang berada di posisi kelima, akan tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah hal juga berjalan buruk bagi Fenerbahce di Liga Champions. Pada matchday kedua, mereka dibantai Aston Villa 6-0 di kandang lawan. Pekan lalu, mereka menyia-nyiakan keunggulan 2-0 dalam laga kandang melawan Slavia Praha yang berakhir 2-2. Akibatnya, posisi pelatih Ismail Kartal mendapat tekanan besar.