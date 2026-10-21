Stadion Camp Nou pada Minggu mendatang tidak hanya akan menjadi panggung laga puncak di atas lapangan hijau, tetapi juga akan menyaksikan babak baru dari keretakan institusional total antara dua raksasa Spanyol, setelah dipastikan bahwa presiden Real Madrid Florentino Perez tidak akan bertolak ke Barcelona untuk menyaksikan El Clasico.

Real Madrid akan bertandang ke Barcelona pada Minggu malam tepat pukul 21.00 waktu Eropa Tengah, dalam pertandingan yang dinantikan seluruh dunia, dan semakin menarik dengan kembalinya Jose Mourinho ke Camp Nou, dalam sebuah peristiwa yang menjadi sorotan utama musim ini.

Namun di luar lapangan, gambarannya sama sekali berbeda. Sumber dari kedua klub mengungkapkan kepada surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" bahwa hubungan institusional antara Barcelona dan Real Madrid masih terputus sepenuhnya, sejak klub ibu kota melancarkan kampanye sengitnya terhadap Barcelona dalam "kasus Negreira".

Sebagai akibat dari keretakan ini, sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa jamuan makan siang kerja tradisional yang biasa mempertemukan dewan direksi kedua klub beberapa jam sebelum El Clasico tidak akan digelar, sebuah protokol yang telah dianggap sakral selama beberapa dekade.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Florentino Perez melanjutkan boikotnya terhadap Stadion Camp Nou untuk musim ketiga secara beruntun. Setelah satu-satunya perwakilan Real Madrid di tribun VIP musim lalu adalah presiden kehormatan Paco, prediksi tahun ini mengarah pada kehadiran hanya wakil presiden klub untuk mewakili Los Blancos.

Sebaliknya, daftar tokoh penting yang dinantikan kehadirannya dalam El Clasico masih belum lengkap, dengan satu-satunya kepastian sejauh ini adalah kehadiran bintang dunia Tyler, The Creator, yang logo mereknya "GOLF" akan tampil di bagian depan jersey Barcelona selama pertandingan, dalam sebuah langkah pemasaran baru bagi klub Catalan tersebut.



