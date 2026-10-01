Barcelona kalah di final Piala Dunia Antarklub yang digelar di Mesir dengan skor 33-42 dari Veszprém asal Hungaria, pada Kamis malam.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Veszprém berhasil memberikan kekalahan pertama bagi klub Catalan tersebut, setelah lebih dari satu tahun tanpa kekalahan.

Barcelona tampil dengan level yang tidak biasa di lini pertahanan maupun penyerangan, rapuh dalam bertahan dan boros peluang dalam menyerang, hingga mengakhiri babak pertama dengan tertinggal 16-22.

Kekalahan ini merupakan yang pertama bagi tim asuhan pelatih Carlos Ortega setelah lebih dari satu tahun tanpa kekalahan, dengan 65 kemenangan beruntun, sejak kekalahannya dari Magdeburg asal Jerman dengan skor 21-22 di Liga Champions Eropa pada 18 September 2025.

Veszprém yang dipimpin Xavi Pascual tampil hebat dan mengungguli Barcelona di seluruh aspek permainan, hingga merebut gelar juara dunia dari klub Catalan tersebut, serta meraih gelar keduanya di turnamen ini setelah penobatan pada tahun 2024.

Kiper Nielsen tampil cemerlang dengan menepis 12 bola dengan persentase keberhasilan mencapai 29%, hingga dinobatkan sebagai pemain terbaik di pertandingan final.

Nielsen, ketika masih menjadi kiper Barcelona, merupakan bintang paling menonjol di final edisi 2025, setelah menepis 27 bola dengan persentase keberhasilan mencapai 49%, dan membawa klub Catalan itu menang atas Veszprém dalam pertandingan yang ditentukan setelah dua babak tambahan yang berat dengan skor 31-30.

Satu tahun kemudian, kiper asal Denmark yang dianggap sebagai salah satu kiper terbaik dunia itu menjadi salah satu pilar utama tim Veszprém dalam merebut kembali gelar di Mesir. Segala sesuatu berjalan menguntungkan Veszprém, sementara Barcelona hampir tidak berhasil dalam apa pun, dan kombinasi mematikan ini membawa kepada kekalahan terbesar klub Catalan tersebut sejak Ortega mengemban tugas melatih tim pada tahun 2021 menggantikan Xavi Pascual.



