Kerap Cedera, Manchester United Justru Perpanjang Kontrak Eric Bailly

Eric Bailly mengungkapkan rasa senangnya setelah mendapat perpanjangan kontrak dari raksasa Liga Primer Inggris Manchester United.

Bek sentral berusia 27 tahun itu bergabung dengan Setan Merah pada musim panas 2016 dari klub LaLiga Villarreal, namun kariernya di Old Trafford kerap terganjal cedera.

Sejak kedatangannya, ia telah tampil di lebih dari 100 pertandingan untuk Setan Merah dan kontrak barunya ini akan membuatnya bertahan di klub hingga setidaknya Juni 2024, ditambah opsi perpanjangan untuk setahun lainnya.

Lewat ungkapannya di media sosial, Bailly menyatakan bahwa "mimpi terus berlanjut" untuknya karena masih akan berkostum United dalam beberapa waktu ke depan.

Very happy to renew with the club. Thank you to all of @ManUtd for placing your trust in me. 😄



The dream continues. 🔴 pic.twitter.com/eIMFtSsEdd