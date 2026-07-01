Keraguan yang menyakitkan... Roy Keane tentang bintang Inggris: Mengapa dia datang ke Piala Dunia?

Roy Keane, mantan bintang Manchester United, mengungkapkan keraguannya mengenai kesiapan fisik Bukayo Saka, pemain sayap tim nasional Inggris, untuk berlaga di Piala Dunia 2026, dengan menyatakan bahwa sang pemain tampaknya belum berada dalam performa terbaiknya.

Dalam wawancara menjelang pertandingan melawan timnas Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, Kane mengatakan dalam podcast “Stick to Football”: “Dia tidak terlihat tajam. Apakah dia percaya diri secara fisik? Jika dia mengalami semua masalah ini, dan jika kita melihat gambaran besarnya, mengapa dia ada di sini?”

Dia melanjutkan: “Seharusnya dia sedang beristirahat. Ketika kamu menyadari dalam benakmu bahwa kamu tidak dalam kondisi terbaik, kamu akan berhenti menghadapi para bek dan berhenti bermain sesuai gaya alaminmu.”

Gary Neville juga mengungkapkan pendapat serupa mengenai Saka, dengan mengatakan: “Dia sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Ini mengkhawatirkan ketika kamu mengatakan bahwa sayap kanan utama timmu perlu istirahat dan masuk sebagai pemain pengganti.”

Dia menambahkan: “Ini sangat mengkhawatirkan bagi saya bahwa dia berada dalam situasi seperti ini. Wayne Rooney pernah tampil di turnamen saat tidak dalam kondisi terbaiknya, dan David Beckham juga pernah tampil di turnamen saat tidak dalam kondisi terbaiknya. Kamu tidak bisa memulihkan kebugaranmu di Piala Dunia; ini bukan pramusim.”

Dia menambahkan: “Saya benar-benar yakin dia akan menjadi pemain cadangan dan terpaksa masuk dari bangku cadangan.”

Perlu dicatat bahwa Saka hanya tampil sebagai starter dalam satu pertandingan untuk Inggris di Piala Dunia 2026, namun ia mencetak assist dalam kemenangan terakhir 2-0 atas Panama.

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