Keraguan soal pengganti Memphis Depay: 'Dia versi yang lebih buruk dari itu'

Memphis Depay telah masuk dalam skuad final Timnas Belanda untuk Piala Dunia, namun apakah ia akan diturunkan sebagai starter oleh pelatih kepala Ronald Koeman masih menjadi pertanyaan. Dalam program KieftJansenEgmondGijp, dibahas mengenai penyerang ideal untuk Oranje di putaran final yang akan segera dimulai.

''Saya penggemar Brian Brobbey. Itu sudah saya tunjukkan,'' kata Rob Jansen membuka diskusi tentang posisi penyerang. ''Tapi saya rasa Wim (Kieft, red.) tidak akan menurunkan Brobbey sebagai starter.''

“Brobbey adalah versi yang kurang baik dari Depay,” kata Kieft yang ragu-ragu terhadap penyerang yang menjalani musim yang kuat di Sunderland. “Depay kuat saat menguasai bola. Dan dia bisa dioper bola. Dan Brobbey juga bisa melakukannya dengan baik.”

"Tapi dia tentu saja tidak memiliki aksi individu," jelas analis asal Haarlem itu mengenai alasannya skeptis terhadap mantan pemain Ajax tersebut. "Jadi saya penasaran apakah Koeman akan memilih Malen saja. Karena dia kan tipe yang berbeda. Dia memang punya banyak kepercayaan diri, dan dia juga akan ikut ke Piala Dunia."

Presenter Michel van Egmond menyoroti bahwa 'performa hari ini' sangat penting dan bahwa Malen telah membuktikan dirinya dalam performa puncak di AS Roma. ''Dan dia tetap di sana,'' tambah Jansen.

Koeman juga masih bisa memilih Wout Weghorst, yang meskipun mengalami musim yang mengecewakan di Ajax, tetap masuk dalam skuad Oranje. Penyerang bertubuh jangkung ini selalu yakin bahwa Koeman akan memanggilnya.

Memphis bermain selama 45 menit untuk Corinthians pada malam Rabu hingga Kamis. Klub Brasil tersebut kalah 0-2 dari Platense asal Argentina di Copa Libertadores.