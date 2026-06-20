Keraguan menyelimutinya... Pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Brasil mengenai cedera Raphinha

Tim nasional Brasil mengalami pukulan yang mengkhawatirkan saat menghadapi Haiti di Piala Dunia 2026, setelah bintang mereka, Raphinha, terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera otot yang memicu kekhawatiran staf pelatih yang dipimpin oleh Carlo Ancelotti asal Italia.

Pada menit ke-39 pertandingan, pemain sayap Brasil itu terjatuh di lapangan setelah merasakan nyeri pada otot paha belakang kanannya, sehingga ia segera meminta untuk diganti, sebuah kejadian yang memicu kekhawatiran di kalangan "Seleção".

Sejumlah pemain Brasil segera menghampiri rekan setimnya untuk menanyakan kondisinya, sementara staf pelatih bergerak cepat untuk melakukan pergantian pemain; Ryan pun mulai melakukan pemanasan sebelum masuk menggantikan Rafinha.

Rekaman televisi memperlihatkan tanda-tanda kekecewaan dan kekhawatiran di wajah bintang Brasil tersebut saat ia meninggalkan lapangan, meskipun ia masih mampu berjalan kaki, hal ini semakin menambah kekhawatiran mengenai kemungkinan ia mengalami cedera yang dapat memengaruhi partisipasinya dalam sisa perjalanan tim nasional di Piala Dunia.

Rafinha dianggap sebagai salah satu pemain kunci timnas Brasil dan salah satu pilar utama dalam skema serangan Ancelotti, sehingga cedera tersebut menjadi sorotan utama pertandingan tersebut meskipun Brasil jelas unggul atas Haiti.

Setelah pertandingan usai, Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkap diagnosis awal mengenai kondisi sang pemain.

Dalam pernyataan tersebut, seperti dilansir surat kabar Spanyol “Marca”, disebutkan: “Ia merasakan nyeri pada otot paha belakang kanan selama babak pertama pertandingan melawan Haiti. Pemain tersebut telah memulai program perawatan dan akan menjalani evaluasi ulang. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut saat sudah tersedia.”

Rafinha diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis tambahan dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan jenis cedera dan tingkat keparahannya, di tengah antisipasi besar di dalam skuad Brasil mengenai kemungkinan dirinya dapat terus berpartisipasi dalam turnamen ini.

Keikutsertaan pemain tersebut dalam pertandingan-pertandingan mendatang masih diragukan hingga hasil akhir pemeriksaan keluar, di saat timnas Brasil menyadari betapa pentingnya Ravinia dan pengaruhnya yang besar terhadap ambisi tim dalam memperebutkan gelar Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil bersiap menghadapi Skotlandia pada Kamis pagi mendatang dalam pertandingan putaran ketiga Grup C, di mana mereka berupaya memastikan lolos ke babak selanjutnya.

Timnas Brasil memimpin grup dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Maroko, yang memiliki poin yang sama setelah berakhirnya putaran kedua.

Seleção hanya membutuhkan satu poin saat menghadapi lawannya dari Eropa tersebut untuk mengamankan tempat di babak 32 besar.