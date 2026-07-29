Asosiasi Sepak Bola Inggris menunjukkan reaksinya terhadap proyek baru FIFA yang kontroversial, yang diusung oleh presiden federasi internasional tersebut, Gianni Infantino.

Sementara Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" berupaya meyakinkan 211 asosiasi anggotanya untuk mengadopsi struktur komersial baru ini yang bertujuan memperkuat aktivitas ekonominya serta menarik para investor dari sektor swasta, beberapa asosiasi menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai metodologi yang diterapkan dan kurangnya informasi yang tersedia.

Proyek baru FIFA ini bertujuan mewujudkan tekad Infantino untuk menjual saham dari turnamen Piala Dunia dalam bentuk lembar saham kepada para investor dari sektor swasta, yang memicu banyak keberatan.

Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Sepak Bola Inggris melalui pernyataan resmi menyampaikan keraguan seriusnya terhadap proses yang ditempuh oleh Federasi Sepak Bola Internasional.

Pernyataan Asosiasi Inggris berbunyi: "Kami sama sekali tidak mengetahui usulan ini, dan kami tidak memiliki detail substansial apa pun, khususnya terkait sifatnya yang sebenarnya serta syarat-syarat yang menyertainya. Mengingat terbatasnya informasi yang tersedia bagi kami, kami merasa sangat khawatir dengan tidak adanya prosedur dan tata kelola yang memungkinkan hal ini terjadi, di samping substansi dan prinsip-prinsip yang tampaknya dipertaruhkan."

Ia menambahkan: "Ketika usulan ini diumumkan dengan seluruh detailnya dan dengan transparansi penuh, sebagaimana dijanjikan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), kami akan berbagi pandangan kami kepada Anda dan memberikan komentar lebih lanjut."

Tekanan terhadap Gianni Infantino terus meningkat, yang memang sudah menghadapi kritik dari Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), yang bahkan sampai pada ancaman memboikot Piala Dunia.