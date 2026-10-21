Seperti dilaporkan Sport Bild, jajaran petinggi olahraga yang dipimpin direktur olahraga Max Eberl saat ini tidak melihat satu pun kiper, bahkan di antara kiper-kiper top Eropa, yang dijamin bisa tampil lebih baik daripada Urbig. Kiper berusia 23 tahun itu sejauh ini membalas kepercayaan tersebut dengan penampilan bagus. Ia juga mampu meyakinkan dalam dua penampilannya bersama tim nasional Jerman dan Jürgen Klopp, serta tidak kebobolan pada kedua kesempatan tersebut.

Meski demikian, keraguan terhadap Urbig terus bermunculan. Kalangan pengamat khususnya memperingatkan besarnya langkah tersebut. Di antaranya dua legenda kiper klub asal Munich, Sepp Maier dan Oliver Kann. Inti keraguannya: apakah mantan pemain klub asal Cologne itu sudah siap menjadi kiper utama tanpa bantuan Neuer, yang kini menjadi orang dekatnya, atau justru akan menjadi korban dari besarnya sorotan terhadap dirinya?

Berbicara kepada Sport Bild, Didi Hamann kini turut menyuarakan keraguan serupa. "Yang dilakukan Urbig dengan baik: ia memancarkan ketenangan. Namun, bermain dalam 15 pertandingan sangat berbeda dengan menjadi kiper utama di Munich. Saat ini, ia tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan," jelasnya, seraya menegaskan: "Saya yakin ia mampu, tetapi saya masih jauh dari mengatakan bahwa ia pasti akan menjadi kiper nomor 1 di Munich selama lima tahun ke depan. Dibutuhkan lebih dari itu. Saya akan sedikit berhati-hati."

Rencana untuk Jonas Urbig? Presiden FC Bayern Herbert Hainer bicara terus terang

Namun, Bayern tidak mau ambil pusing dengan perdebatan yang telah berlangsung selama beberapa pekan ini. "Jonas Urbig datang kepada kami sebagai kiper yang masih sangat muda dari divisi dua (pada usia 21 tahun, dari 1. FC Köln pada Januari 2025; catatan redaksi) dan kini telah menempatkan dirinya sebagai calon kiper nomor 1 FC Bayern. Ia juga sudah menjalani pertandingan-pertandingan pertamanya bersama tim nasional," kata presiden klub Herbert Hainer, seperti dikutip dalam laporan tersebut. Pria berusia 72 tahun itu menegaskan: "Tugas mencari penerus kiper yang berkali-kali dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia jelas sangat besar, dan tugas itu telah serta terus ditangani dengan sangat baik. Jajaran petinggi olahraga kami juga patut mendapat banyak pujian atas perkembangan ini."

Pertandingan berikutnya FCB Champions League 15.00 ARS

Bagi Hainer, tidak ada keraguan bahwa Urbig akan mengikuti jejak Neuer. "Ia memiliki perpaduan yang dibutuhkan di FC Bayern: bakat, kepribadian, dan kemauan untuk terus belajar setiap hari. Jonas Urbig sudah menunjukkan ketenangan dan kematangan yang mengesankan, serta telah membuktikan dirinya dalam pertandingan-pertandingan besar. Kami semua sangat yakin akan kemampuannya di masa depan," tambahnya.

Selain keraguan terhadap Urbig, belakangan tuntutan agar sang kiper mendapat lebih banyak waktu bermain juga semakin lantang. Tuntutan itu dipicu kesalahan Neuer dalam laga imbang 2-2 di Augsburg sesaat setelah kick-off, yang berujung pada gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Dengan persentase penyelamatan tembakan sebesar 69 persen, Urbig bahkan memiliki catatan yang lebih baik di atas kertas dibandingkan Neuer sejak musim panas 2025 (65 persen). Namun, pergantian kiper utama musim ini bukanlah hal yang dipertimbangkan di Säbener Straße.

Rencananya tetap agar kedua kiper bermain bergantian. Pelatih Vincent Kompany kembali mengisyaratkan hal itu beberapa hari lalu ketika ia bahkan menyebut perdebatan tersebut "bagus bagi kami", sekaligus kembali menegaskan pandangan positifnya terhadap Urbig. Menurutnya, FCB memiliki "situasi yang bagus" di posisi kiper, sesuatu yang "diinginkan banyak orang".

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Manuel Neuer pensiun? Begini kemungkinan susunan kiper baru FC Bayern

Pada musim yang masih berjalan di tahap awal ini, Urbig sudah empat kali menjaga gawang Bayern, terakhir saat Neuer absen dalam kemenangan telak 6-1 atas Manuel Neuer. Dalam laga Liga Champions melawan FC Arsenal, kiper veteran itu kemungkinan akan kembali berdiri di bawah mistar. Bagi pemain berusia 40 tahun tersebut, ini kemungkinan besar merupakan musim terakhirnya. Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, ia sudah beberapa kali mengisyaratkan akan mengakhiri kariernya. Namun, keputusan akhir belum dibuat. Sven Ulreich juga mendekati masa pensiun.

Jika hal itu terjadi, FC Bayern kabarnya sudah mencari kiper cadangan berpengalaman untuk Urbig. Nama-nama yang disebut antara lain Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) dan Bernd Leno (FC Fulham). Belum lama ini, Sky juga melaporkan ketertarikan terhadap Fabian Bredlow dari VfB Stuttgart, yang bahkan disebut telah ditawarkan kepada Bayern. Pemain binaan klub, Leonard Prescott, bisa naik menjadi kiper nomor 3.