Keraguan atas kelayakan bermain ditutupi: FIFA terancam skandal Piala Dunia berikutnya setelah "kasus Balogun"

Federasi sepak bola dunia disebut tidak mencoret Republik Demokratik Kongo dari kualifikasi Piala Dunia meski ada keraguan yang telah ditemukan terkait kelayakan bermain seorang pemain tim nasional.

Hal itu dilaporkan New York Times dan Le Monde pada Selasa dengan mengutip dokumen internal FIFA dan korespondensi. Le Monde menulis tentang sebuah "urusan sensitif yang ditutup-tutupi FIFA karena alasan politik".

Menurut laporan tersebut, para ahli hukum federasi dunia dalam sebuah penyelidikan menemukan bahwa dokumen untuk perpindahan asosiasi kiper Lionel Mpasi belum diselesaikan. Mpasi sebelumnya pernah bermain untuk tim nasional kelompok umur Prancis. Menurut laporan itu, FIFA meninjau beberapa opsi, mulai dari denda hingga mengeluarkan Kongo dari play-off Piala Dunia. Pada akhirnya, tidak satu pun dari langkah tersebut diterapkan.

Apakah Infantino juga ikut campur dalam skandal Piala Dunia baru yang melibatkan DR Kongo?

Titik awal penyelidikan adalah keluhan dari federasi Nigeria. FIFA, menurut keterangannya sendiri, menolaknya karena alasan formal. Kongo lolos ke turnamen play-off berkat kemenangan atas Nigeria dan merebut tiket Piala Dunia dengan mengalahkan Jamaika. Mpasi tampil di semua pertandingan hingga tersingkir pada babak 16 besar melawan Inggris.

New York Times mengaitkan Infantino dengan ketua federasi Kongo saat ini. Véron Mosengo-Omba, yang menurut laporan itu merupakan sekutu pria Swiss tersebut, pada saat penyelidikan tengah menyiapkan pencalonannya untuk posisi puncak federasi dan terpilih setelah lolos ke turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Pertanyaan SID mengenai topik ini awalnya belum dijawab FIFA. Menanggapi pertanyaan dari New York Times, federasi dunia itu menyatakan: Komite-komitenya "bersifat otonom dan memutuskan kasus berdasarkan peraturan yang berlaku serta fakta konkret yang ada dalam masing-masing kasus". Infantino, yang membutuhkan dukungan dari Afrika untuk pemilihan ulangnya pada 2027 di tengah perebutan kekuasaan, disebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan semacam itu.

Selama Piala Dunia, pencabutan skorsing penyerang AS Folarin Balogun memicu kritik besar-besaran. Presiden AS Donald Trump sebelumnya, menurut pengakuannya sendiri, telah menelepon Infantino menjelang babak 16 besar melawan Belgia (1:4) dan meminta peninjauan atas larangan bermain akibat kartu merah Balogun. Faktanya, sanksi itu kemudian dicabut. FIFA tetap bersikeras bahwa komisi disiplinnya telah mengambil keputusan secara independen.