Andrew Giuliani, Direktur Eksekutif Tim Kerja Khusus Gedung Putih untuk Piala Dunia 2026, melancarkan serangan baru terhadap wasit Brasil Rafael Klaus, terkait keputusannya memberikan kartu merah kepada penyerang tim nasional AS Folarin Balagun dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, yang kemudian dibatalkan.

Dalam konferensi pers yang digelar di Washington pada hari Rabu, Giuliani mengklaim bahwa Klaus sedang diselidiki atas dugaan manipulasi hasil pertandingan, sebelum kemudian menarik kembali dan mengoreksi pernyataannya dengan mengatakan: “Dia tidak dituduh melakukan kejahatan, itu jelas. Yang saya katakan adalah bahwa kasus ini mirip dengan penyelidikan yang dilakukan beberapa tahun lalu di Brasil terkait pemberian kartu merah yang tidak sesuai aturan, itulah faktanya.”

Giuliani, putra mantan Wali Kota New York Rudy Giuliani, sebelumnya sempat menyiratkan bahwa kartu merah yang diterima Balugon “mungkin merupakan cara curang untuk mengendalikan jalannya pertandingan di lapangan.”

Menurut surat kabar Inggris “Mirror”, tampaknya pejabat AS tersebut merujuk pada skandal pengaturan hasil pertandingan di Brasil pada tahun 2024, ketika pengusaha AS John Texter, pemilik klub Botafogo, melontarkan tuduhan kepada para wasit setelah timnya tertinggal dalam perebutan gelar liga. Kasus tersebut saat itu sampai ke Senat Brasil, namun Klaus tidak dituduh secara resmi dan tidak dipanggil untuk memberikan kesaksian.

Sebaliknya, Federasi Sepak Bola Brasil dan FIFA membela wasit Brasil tersebut, menegaskan bahwa ia “secara konsisten menunjukkan standar profesionalisme dan integritas tertinggi”.

Keputusan pengusiran Balugon memicu gelombang kemarahan yang luas di kalangan suporter, dan hal ini sampai ke telinga Presiden Donald Trump, yang menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino melalui telepon untuk menyampaikan ketidakpuasannya. Beberapa jam kemudian, Komite Disiplin Independen FIFA memutuskan untuk menangguhkan sanksi terhadap Balugun, sehingga ia dapat bermain di babak 16 besar melawan Belgia.

Keikutsertaan Balogun tidak menyelamatkan timnas AS dari kekalahan 4-1 dan tersingkirnya mereka dari turnamen, namun hal itu tidak menghentikan Giuliani untuk terus menekan wasit asal Brasil tersebut.

Pejabat AS tersebut menambahkan: “Ketika kartu merah yang tidak sesuai aturan digabungkan dengan penggunaan teknologi video, wasit Piala Dunia harus menyadari bahwa VAR tidak boleh diterapkan seperti yang dilakukan pada menit ke-64 terhadap Balogun. Seharusnya dia tahu itu, hal ini sejelas matahari terbit.”

Dia melanjutkan: “Selama pelatihan untuk menjadi wasit, sungguh meragukan melihat bagaimana sistem video diterapkan secara keliru pada menit ke-64 atas pelanggaran kontak biasa; VAR seharusnya tidak pernah digunakan dengan cara seperti itu.”